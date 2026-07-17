TV
Videos
Guia TV
Programas
DIRETO
Pesquisar
Mundo
Europa
E.U.A.
Ásia
África
Brasil
Médio Oriente
Política
Presidenciais 2026
Governo
Partidos
Presidente Seguro
Factos Primeiro
Poder
Negócios
Economia
Dinheiro
Empresas
Imobiliário
Líderes
País
Crime e Justiça
Educação
Meteorologia
Saúde
Covid-19
Vida Saudável
Saúde Mental
Família
Amor e Sexo
Desporto
Mundial 2026
Benfica
FC Porto
Sporting
Liga
Seleção
Ronaldo
Champions
Desportos
Heróis
Artes
Música
Cinema
Teatro e Dança
Séries
Livros
Opinião
Colunistas
Comentadores
Estilo de Vida
Viagens
Gastronomia
Moda
Beleza
Tendências
Luxo
Automóvel
Futuro
Clima
Tecnologia
Ciência
Storytelling
TV
Videos
Guia TV
Programas
Podcasts
Live Events
Summit
International Summit
In Focus
Meet The CEO
Oeiras Education Forum
Todas as edições
Mais
Newsletters
Ficha Técnica
Branded Content
SIGA A CNN
CNN ALERTA
Sismo de 7,4 atinge México e Guatemala. Há risco de tsunami
MUNDIAL 2026
Saiba tudo aqui
Ficha de jogo
3.º Lugar
França
Inglaterra
18 Jul
22:00
Ficha de jogo
Final
Espanha
Argentina
19 Jul
20:00
Mais sobre o Mundial 2026
ÚLTIMAS
VÍDEOS
MUNDIAL 2026
Todos os jogos
GUERRA
Irão
Ucrânia
CNN TRAVEL
CNN Meio Dia - 13H50 - 17 de julho de 2026
Há 2h e 43min
Com Alexandre Évora.
Videos
01:24
«Tiago Gabriel não vai para o Benfica, o interesse vem de Inglaterra»
Há 1h e 6min
05:10
Quem sucede a António Silva? Moreno, Wood e Diadié podem agradar
Há 1h e 7min
04:00
«Estará Durán pronto para lutar pela titularidade com Pavlidis?»
Há 1h e 9min
02:55
«Durán custou 77 milhões ao Al Nassr e depois desapareceu»
Há 1h e 16min
01:24
Benfica: Ivanovic na porta de saída e Itália pode ser solução
Há 1h e 19min
03:51
ICE mata cidadão mexicano no Texas e diz ter encontrado droga na viatura da vítima
Há 2h e 0min
Mais Videos
Mais Vistos
05:33
Mesa construída com vigas de comboios dá novos problemas a Luís Neves. Remoção de materiais das linhas férreas seria "ilegal"
Ontem às 21:24
02:11
30 mil euros roubados: assalto à mão armada deixa Telheiras em pânico em plena luz do dia
Ontem às 14:29
01:55
Bye bye, Algarve. Portugueses têm um novo destino favorito para as férias
Ontem às 14:23
03:54
"Os ataques que estão a ser feitos pelo Irão não são inocentes"
15 jul, 19:38
01:02
Debaixo de água e a cores: o vídeo dos ataques da Ucrânia a petroleiros da Rússia
Ontem às 17:34
06:04
Amigo do ministro Luís Neves tinha atrelado apreendido pela PJ
Ontem às 21:23
07:43
opinião
Tiago André Lopes
"A Ucrânia está numa crise política profunda, que está a romper com o tecido político em Kiev"
Ontem às 10:24
01:00
Trump num caixão, Casa Branca a arder. Há uma nova decoração em Teerão
Ontem às 17:45
03:38
"Porque é que um camião que está na posse do amigo do MAI só foi apreendido agora?"
Ontem às 23:21
25:51
A entrevista a André Ventura na íntegra
Ontem às 23:52
28:18
opinião
Agostinho Costa
Guerra no Irão. "Temos as condições para uma tempestade perfeita"
14 jul, 15:31
05:43
"Eu acho que podemos discutir se estamos melhor ou pior, mas melhor não estamos, certamente"
Ontem às 22:38