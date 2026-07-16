MUNDIAL 2026

Saiba tudo aqui
Mais sobre o Mundial 2026

CNN Meio Dia - 13H50 - 16 de julho de 2026

Hoje às 13:50

Com Alexandre Évora.

Videos

00:29

As imagens dentro do inferno de mais um grande incêndio em Espanha

Há 1 min
04:16
opinião
João Marcelino

Caos nos exames: "Governo não pode querer governar em direção ao futuro e depois esquecer-se do presente"

Há 1 min
01:00

Trump num caixão, Casa Branca a arder. Há uma nova decoração em Teerão

Há 21 min
01:02

Debaixo de água e a cores: o vídeo dos ataques da Ucrânia a petroleiros da Rússia

Há 32 min
28:00

Zelensky demitiu o ministro que era "a face do sucesso dos drones" – e que tinha relações próximas com Elon Musk

Há 1h e 40min
09:55
opinião
Rafael Martins

Zelensky demite ministro "que reformou" Defesa – e que podia ser a sua "sombra"

Há 2h e 44min
Mais Videos

Mais Vistos

02:52

A CNN Portugal no momento em que Von der Leyen foi obrigada a procurar abrigo durante um ataque da Rússia a Kiev

Ontem às 18:55
03:54

"Os ataques que estão a ser feitos pelo Irão não são inocentes"

Ontem às 19:38
03:39

Alvo no mar: as imagens dos vários ataques que estão a deixar o Kremlin em pânico

Ontem às 18:21
28:18
opinião
Agostinho Costa

Guerra no Irão. "Temos as condições para uma tempestade perfeita"

14 jul, 15:31
07:43
opinião
Tiago André Lopes

"A Ucrânia está numa crise política profunda, que está a romper com o tecido político em Kiev"

Hoje às 10:24
01:57

Mulher do homem sugado pela janela do voo da Ryanair relata o sucedido: "O meu marido ficou meio de fora do avião"

Ontem às 15:22
02:35

As impressionantes imagens da destruição provocada por um incêndio numa zona industrial em Paredes

Ontem às 09:20
04:54

Exclusivo. Foi uma piscina, não um tanque. As imagens da polémica obra de Luís Neves

13 jul, 20:15
01:55

Bye bye, Algarve. Portugueses têm um novo destino favorito para as férias

Há 3h e 43min
09:18
opinião
Manuel Serrano

"A Rússia está altamente desgastada" e o reflexo "são coisas que não aconteciam há décadas"

Ontem às 13:22
19:25
opinião
Henrique Gouveia e Melo

"Se os estreitos forem apoderados pelos países costeiros, a ordem internacional muda completamente"

Ontem às 23:22
02:11

30 mil euros roubados: assalto à mão armada deixa Telheiras em pânico em plena luz do dia

Há 3h e 37min