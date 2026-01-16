TV
Videos
Guia TV
Programas
DIRETO
Pesquisar
Mundo
Europa
E.U.A.
Ásia
África
Brasil
Médio Oriente
Política
Presidenciais 2026
Governo
Partidos
Presidente Marcelo
Factos Primeiro
Poder
Negócios
Economia
Dinheiro
Empresas
Imobiliário
Líderes
País
Crime e Justiça
Educação
Meteorologia
Saúde
Covid-19
Vida Saudável
Saúde Mental
Família
Amor e Sexo
Desporto
Benfica
FC Porto
Sporting
Liga
Seleção
Ronaldo
Champions
Desportos
Heróis
Artes
Música
Cinema
Teatro e Dança
Séries
Livros
Opinião
Colunistas
Comentadores
Estilo de Vida
Viagens
Gastronomia
Moda
Beleza
Tendências
Luxo
Automóvel
Futuro
Clima
Tecnologia
Ciência
Storytelling
TV
Videos
Guia TV
Programas
Podcasts
Ao vivo
Summit
International Summit
In Focus
Meet The CEO
Oeiras Education Forum
Todas as edições
Mais
Newsletters
Ficha Técnica
Branded Content
SIGA A CNN
ÚLTIMAS
VÍDEOS
GRONELÂNDIA
IRÃO
PRESIDENCIAIS
Tracking poll
Candidatos ao minuto
GUERRA
Ucrânia
CNN Meio Dia - 13H50 - 16 de janeiro de 2026
Há 2h e 15min
Com Filipa Tojal e Alexandre Évora.
Videos
00:52
Marques Mendes mantém otimismo: "Eu acredito profundamente que vou ser Presidente da República"
Há 47 min
02:22
opinião
Filipe Santos Costa
"Assistimos a uma 'venturização' de Cotrim de Figueiredo e a uma 'cheguização' da IL"
Há 47 min
20:28
opinião
Agostinho Costa
"O Canadá sabe que é o próximo a ser devorado" pelos EUA. Por isso, apoiou-se na China
Há 1h e 7min
02:04
opinião
João Marcelino
"Cotrim tem claramente uma estratégia: diabolizar a comunicação social e apresentar-se como o único que pode derrotar Seguro"
Há 1h e 7min
07:54
opinião
Rafael Martins
Reforço militar na Gronelândia "é o início de um processo que irá escalar"
Há 1h e 8min
00:53
Mourinho: «Ríos? É difícil prever quando está de volta»
Há 1h e 32min
Mais Videos
Mais Vistos
02:04
Tracking poll, dia 11: penúltimo dia da sondagem diária e é assim que as coisas estão
Ontem às 21:23
02:26
opinião
Agostinho Costa
"Os habitantes da Gronelândia cabem todos no Estádio da Luz e ainda sobram lugares para a claque"
14 jan, 22:51
04:23
Eis as imagens que tramaram o ex-deputado Miguel Arruda
Ontem às 21:26
07:16
Cotrim ataca a comunicação social: "Vocês têm ideia do que fizeram à minha vida?"
Ontem às 17:47
04:09
opinião
Rui Santos
Depois de ver o Clássico, Rui Santos deu 9 a Mourinho e 8 a Farioli (e explicou porquê)
14 jan, 23:11
02:35
opinião
Anselmo Crespo
"Há um padrão em Cotrim de Figueiredo que não tem só que ver com esta denúncia de assédio sexual"
Ontem às 19:11
02:22
"Esta aparente disparidade nas sondagens é normal"
Ontem às 20:28
01:49
A CNN Portugal foi à Ucrânia descobrir como é que é um dia na vida dos caçadores de drones
14 jan, 20:40
11:05
Um "decifrador de pessoas" analisa os candidatos presidenciais
Hoje às 09:57
15:40
"O Irão não é um passeio em Caracas, é completamente diferente": 5.ª Coluna com Miguel Sousa Tavares na íntegra
Ontem às 22:13
08:17
Miguel Sousa Tavares teve uma "deceção" na campanha presidencial
Ontem às 22:48
15:36
opinião
Agostinho Costa
"Putin perguntou a Trump: 'Como é que os ucranianos sabiam onde estava?'". Agostinho Costa alerta: "Isto é mais que uma residência"
30 dez 2025, 15:16