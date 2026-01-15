CNN Meio Dia - 13H50 - 15 de janeiro de 2026

Há 3h e 56min

Com Alexandre Évora e Cátia Nobre.

01:03

Diretor desportivo do Torreense: «Fafe? Não há equipas que não queiramos defrontar»

Há 19 min
06:31

"Uma intervenção militar americana como a da Venezuela [no Irão] não me parece crível"

Há 36 min
02:12
opinião
Pedro Tadeu

Cotrim de Figueiredo "parece já de cabeça perdida"

Há 1h e 5min
02:59
opinião
Pedro Santos Guerreiro

"Cotrim de Figueiredo está a lidar com o caso do assédio em cima da navalha"

Há 1h e 5min
12:47
opinião
Sónia Sénica

"A Europa, a Gronelândia e a Dinamarca não estão só perante uma ameaça russa mas também agora perante uma ameaça norte-americana"

Há 1h e 51min
00:44

França junta-se à "Resistência Ártica" com envio de soldados e promessa de "meios terrestres, aéreos e marítimos" para a Gronelândia

Há 2h e 16min
02:26
opinião
Agostinho Costa

"Os habitantes da Gronelândia cabem todos no Estádio da Luz e ainda sobram lugares para a claque"

Ontem às 22:51
04:09
opinião
Rui Santos

Depois de ver o Clássico, Rui Santos deu 9 a Mourinho e 8 a Farioli (e explicou porquê)

Ontem às 23:11
08:12
opinião
José Alberto Azeredo Lopes

"Se se confirmar que a presença de JD Vance é uma armadilha é um desastre completo para o nosso modo de vida"

Ontem às 17:59
01:49

A CNN Portugal foi à Ucrânia descobrir como é que é um dia na vida dos caçadores de drones

Ontem às 20:40
04:26

Tracking poll, dia 10: nem a maior descida rouba a liderança a António José Seguro

Ontem às 21:27
04:45
opinião
Tiago André Lopes

A Europa tem sido a "cheerleader" dos EUA

Ontem às 22:23
02:40
opinião
Pedro Santos Guerreiro

"Cotrim de Figueiredo indiciava que tinha conhecimento de alguma coisa que poderia acontecer"

12 jan, 18:38
15:36
opinião
Agostinho Costa

"Putin perguntou a Trump: 'Como é que os ucranianos sabiam onde estava?'". Agostinho Costa alerta: "Isto é mais que uma residência"

30 dez 2025, 15:16
05:04
opinião
Helena Ferro de Gouveia

"Esta força europeia que foi colocada no Ártico seria dizimada em 15 minutos se houvesse um ataque norte-americano"

Hoje às 12:50
03:13

Tracking poll, dia 9: começa a formar-se uma tendência para as Presidenciais

13 jan, 20:36
04:01
opinião
Tiago André Lopes

"A NATO devia repensar que tipo de mecanismos é que tem que não apenas a boa-fé"

13 jan, 23:58
01:52

«Javi Guerra? A menos que André Villas-Boas tenha encontrado um poço de petróleo…»

Ontem às 14:04