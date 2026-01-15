TV
ÚLTIMAS
VÍDEOS
GRONELÂNDIA
IRÃO
PRESIDENCIAIS
Tracking poll
Candidatos ao minuto
GUERRA
Ucrânia
CNN Meio Dia - 13H50 - 15 de janeiro de 2026
Há 3h e 56min
Com Alexandre Évora e Cátia Nobre.
01:03
Diretor desportivo do Torreense: «Fafe? Não há equipas que não queiramos defrontar»
Há 19 min
06:31
"Uma intervenção militar americana como a da Venezuela [no Irão] não me parece crível"
Há 36 min
02:12
opinião
Pedro Tadeu
Cotrim de Figueiredo "parece já de cabeça perdida"
Há 1h e 5min
02:59
opinião
Pedro Santos Guerreiro
"Cotrim de Figueiredo está a lidar com o caso do assédio em cima da navalha"
Há 1h e 5min
12:47
opinião
Sónia Sénica
"A Europa, a Gronelândia e a Dinamarca não estão só perante uma ameaça russa mas também agora perante uma ameaça norte-americana"
Há 1h e 51min
00:44
França junta-se à "Resistência Ártica" com envio de soldados e promessa de "meios terrestres, aéreos e marítimos" para a Gronelândia
Há 2h e 16min
Mais Videos
Mais Vistos
02:26
opinião
Agostinho Costa
"Os habitantes da Gronelândia cabem todos no Estádio da Luz e ainda sobram lugares para a claque"
Ontem às 22:51
04:09
opinião
Rui Santos
Depois de ver o Clássico, Rui Santos deu 9 a Mourinho e 8 a Farioli (e explicou porquê)
Ontem às 23:11
08:12
opinião
José Alberto Azeredo Lopes
"Se se confirmar que a presença de JD Vance é uma armadilha é um desastre completo para o nosso modo de vida"
Ontem às 17:59
01:49
A CNN Portugal foi à Ucrânia descobrir como é que é um dia na vida dos caçadores de drones
Ontem às 20:40
04:26
Tracking poll, dia 10: nem a maior descida rouba a liderança a António José Seguro
Ontem às 21:27
04:45
opinião
Tiago André Lopes
A Europa tem sido a "cheerleader" dos EUA
Ontem às 22:23
02:40
opinião
Pedro Santos Guerreiro
"Cotrim de Figueiredo indiciava que tinha conhecimento de alguma coisa que poderia acontecer"
12 jan, 18:38
15:36
opinião
Agostinho Costa
"Putin perguntou a Trump: 'Como é que os ucranianos sabiam onde estava?'". Agostinho Costa alerta: "Isto é mais que uma residência"
30 dez 2025, 15:16
05:04
opinião
Helena Ferro de Gouveia
"Esta força europeia que foi colocada no Ártico seria dizimada em 15 minutos se houvesse um ataque norte-americano"
Hoje às 12:50
03:13
Tracking poll, dia 9: começa a formar-se uma tendência para as Presidenciais
13 jan, 20:36
04:01
opinião
Tiago André Lopes
"A NATO devia repensar que tipo de mecanismos é que tem que não apenas a boa-fé"
13 jan, 23:58
01:52
«Javi Guerra? A menos que André Villas-Boas tenha encontrado um poço de petróleo…»
Ontem às 14:04