Informado em todas as frentes, sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

CNN Meio Dia - 13H50 - 14 de maio de 2026

Há 2h e 56min

Com Cátia Nobre e Alexandre Évora.

Videos

15:12

Prémios IRGA: João Bento em entrevista exclusiva à CNN

Há 8 min
06:34

Prémios IRGA: António Lagartixo em entrevista exclusiva

Há 21 min
09:27
opinião
Jorge Saramago

"Este encontro está a dar a Pequim aquilo que mais deseja: o reconhecimento da sua indispensabilidade"

Há 32 min
19:14
opinião
Miguel Baumgartner

Trump na China. "Muito mais do que uma visita política esta é uma visita comercial"

Há 33 min
08:38

Reforma laboral aprovada com "mais de 50 alterações" dos parceiros sociais - 12 são responsabilidade da UGT

Há 34 min
02:06

«Se Diogo Costa sair, Hornícek agrada ao FC Porto»

Há 1h e 9min
Mais Videos

Mais Vistos

53:13

A entrevista a André Ventura na íntegra

12 mai, 23:50
01:45

As imagens do grande aparato na chegada de Trump ao hotel em Pequim

Ontem às 17:48
29:24
opinião
Agostinho Costa

Há apenas "duas soluções" para os EUA na guerra do Irão: "Fazer uma ação simbólica, declarar vitória e sair ou a derrota"

12 mai, 15:49
01:52
opinião
Agostinho Costa

EUA tiveram "derrota estratégica em toda a linha" no Irão

Ontem às 23:30
00:26

Tanques a disparar, soldados em movimento: as últimas imagens da guerra na Ucrânia

Ontem às 23:49
00:45

Histórico: o momento em que Trump e Xi Jinping se encontram em Pequim

Hoje às 06:17
05:38
opinião
Carlos Branco

"Nesta altura, o presidente Trump encontra-se numa situação desesperada"

Ontem às 23:30
00:37

As imagens do encontro de Putin que está a levantar questões na Rússia

12 mai, 19:59
02:13

Este cancro da pele é o que mais mata e "envia metastases para qualquer órgão"

11 mai, 10:05
53:41

A entrevista a José Luís Carneiro na íntegra

Ontem às 23:55
05:15

O calor está a caminho de Portugal: temperaturas podem mesmo ultrapassar os 30 graus

Hoje às 09:26
05:12
opinião
Tiago André Lopes

"A questão do Irão está interligada à questão de Taiwan"

Ontem às 18:55