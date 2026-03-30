TV
Videos
Guia TV
Programas
DIRETO
Pesquisar
Mundo
Europa
E.U.A.
Ásia
África
Brasil
Médio Oriente
Política
Presidenciais 2026
Governo
Partidos
Presidente Seguro
Factos Primeiro
Poder
Negócios
Economia
Dinheiro
Empresas
Imobiliário
Líderes
País
Crime e Justiça
Educação
Meteorologia
Saúde
Covid-19
Vida Saudável
Saúde Mental
Família
Amor e Sexo
Desporto
Benfica
FC Porto
Sporting
Liga
Seleção
Ronaldo
Champions
Desportos
Heróis
Artes
Música
Cinema
Teatro e Dança
Séries
Livros
Opinião
Colunistas
Comentadores
Estilo de Vida
Viagens
Gastronomia
Moda
Beleza
Tendências
Luxo
Automóvel
Futuro
Clima
Tecnologia
Ciência
Storytelling
TV
Videos
Guia TV
Programas
Podcasts
Live Events
Summit
International Summit
In Focus
Meet The CEO
Oeiras Education Forum
Todas as edições
Mais
Newsletters
Ficha Técnica
Branded Content
SIGA A CNN
ÚLTIMAS
VÍDEOS
GUERRA
Irão
Ucrânia
PODCAST
Fúria Épica
TRUMP
NEWSLETTER
CNN TRAVEL
CNN Meio Dia - 13H40 - 30 de março de 2026
Há 2h e 15min
Com Cátia Nobre e Alexandre Évora.
Videos
02:03
Portugal lançou seis novos satélites para o espaço
Há 12 min
10:07
opinião
Rafael Martins
"Controlada a ilha de Kharg, controlam-se os recursos do Irão"
Há 16 min
05:52
"Trump esgotou todas as possibilidades e palavras possíveis" sobre o conflito no Irão
Há 17 min
00:35
Reinaldo: «Nas cimeiras dos presidentes nunca vi faltas de respeito»
Há 53 min
00:14
NES antevê FC Porto-Nottingham: «Vai ser muito competitivo»
Há 1h e 1min
00:15
NES: «Mateus Fernandes merece muito estar na seleção»
Há 1h e 3min
Mais Videos
Mais Vistos
11:18
"Tudo aponta que vá haver uma intervenção terrestre", mas Agostinho Costa lembra que "o grau de precisão dos ataques do Irão surpreende os americanos"
Ontem às 20:32
15:31
Agostinho Costa relembra que só para matar Larijani "Israel matou praticamente um quarteirão". E isso é "hediondo e execrável"
28 mar, 22:44
13:33
opinião
Rafael Martins
"Irão muito provavelmente está a guardar esta arma para um momento posterior"
28 mar, 14:03
02:28
Entrámos numa das rotas de comboio mais secretas do mundo
Ontem às 23:38
04:56
"Nunca haverá uma invasão terrestre do Irão, aquilo é uma fortaleza"
Ontem às 17:20
28:28
Houve um “disparate enorme de diplomacia pública” no Santo Sepulcro. Global com Paulo Portas na íntegra
Ontem às 22:21
00:54
Jessica Foster é militar e uma das maiores apoiantes de Trump. Só que não existe
Ontem às 23:15
03:14
opinião
Arnaut Moreira
Trump fez uma jogada "extraordinariamente interessante" e conseguiu "cinco ou seis coisas com uma curta frase"
23 mar, 23:18
38:33
À beira da morte fez um pedido à mulher e depois aconteceu um milagre. Recorde uma das últimas entrevistas de Morais Sarmento
7 mar, 19:25
03:14
opinião
Jorge Saramago
"O Irão está impedido de aceder aos sistemas de drones"
Ontem às 15:47
07:41
opinião
José Tomaz Castello Branco
Estreito de Ormuz: "O Irão continua a atrair os EUA para a armadilha. Parece difícil de acreditar"
Ontem às 15:28
05:34
O que são os MQ-9 Reaper, os "drones assassinos" que podem chegar às Lajes? Este especialista explica-lhe
28 mar, 19:10