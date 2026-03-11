CNN Meio Dia - 13H40 - 11 de março de 2026

Há 2h e 33min

Com Alexandre Évora e Cátia Nobre.

07:27
opinião
Graça Picão

"Não seria inédito uma reforma laboral passar pelo Parlamento sem antes ter sido aprovada na concertação"

Há 15 min
07:39
opinião
Hugo Beleza

Tem a "confiança da elite" e "incorpora o simbolismo do martírio": novo Líder Supremo do Irão vai dar "continuidade" ao regime do pai

Há 16 min
00:54

Ministro responsabiliza autarquias pelos atrasos nos apoios à reconstrução de casas

Há 55 min
00:58

Ministro pondera alargar proibição de telemóveis ao terceiro ciclo no próximo ano letivo

Há 55 min
00:40

Ministro da Educação lembra que diretores têm "responsabilidade no controlo de atividades" dentro das escolas

Há 1h e 18min
24:35

CNN Mais Futebol - Ala do Benfica perde espaço

Há 1h e 28min
10:42
opinião
Agostinho Costa

Agostinho Costa considera que Macron deve parar com os "adjetivos criativos"

Ontem às 23:15
38:33

À beira da morte fez um pedido à mulher e depois aconteceu um milagre. Recorde uma das últimas entrevistas de Morais Sarmento

7 mar, 19:25
07:17

"Entre 70 a 100 euros por adulto e 30 euros por criança": guarde este dinheiro em "notas pequenas e moedas" em casa

Hoje às 08:47
01:15

"Uma cena absolutamente apocalíptica": a CNN no meio da explosão que faz chover petróleo em Teerão

8 mar, 20:36
14:35
opinião
Agostinho Costa

"Esta é talvez a primeira guerra que está a ser conduzida em função dos mercados", com o "epicentro" no Estreito de Ormuz

Há 3h e 54min
00:34

Projétil preto a aproximar-se: as imagens de ataques dos EUA a navios do Irão

Hoje às 08:47
07:48

"Burlões aproveitam condutores a fazer marcha-atrás para simular acidentes": PSP alerta para crime que aumentou "78%"

Ontem às 09:53
07:10

"50% das pessoas não sabem que a têm". Esta doença é a "principal causa de cegueira irreversível" do mundo e manifesta-se de "forma silenciosa"

Ontem às 09:52
06:35

Trump acaba de sofrer a sua "primeira grande derrota histórica"

21 fev, 13:10
04:07

"Os Estados Unidos estão a agir como uma potência hegemónica perdedora"

Ontem às 18:14
02:47

Fomos apanhados no meio de um ataque de Israel ao Líbano: as imagens, as explosões

Ontem às 16:57
10:22
opinião
Francisco Pereira Coutinho

"Mísseis antiaéreos estão todos a ser gastos na guerra no Médio Oriente", o que está a "criar um problema à Ucrânia"

Ontem às 09:10