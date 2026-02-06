CNN Meio Dia - 11H56 - Breaking News - 6 de fevereiro de 2026

Há 3h e 3min

Com Alexandre Évora.

03:05
opinião
Anabela Neves

Adiar as eleições é uma "não questão": "Vamos ter um ato eleitoral que vai correr bem"

Há 1h e 11min
02:55

"Quando o rio sobe tem um efeito destruidor muito grande": esta praia em Vila Nova de Gaia "deixou de existir"

Há 1h e 12min
04:47

Luís Montenegro diz que prejuízos da tempestade "já ultrapassam os quatro mil milhões de euros"

Há 1h e 14min
04:54

Final da tarde no Porto vai ser "mais complexo"

Há 1h e 59min
06:15

Montenegro aparece em Santarém "sem avisar" - quis ver como "estão a decorrer as operações no terreno"

Há 1h e 59min
01:17
opinião
João Marcelino

"A lei não pode ser feita de repente a propósito de situações específicas"

Há 2h e 43min
01:39

É o dia mais difícil no Porto e autoridades vigiam a subida da água na Ribeira

Ontem às 17:34
04:07

Depressão Marta entra em Portugal pela costa Oeste a partir das 04:00 deste sábado. Veja as previsões para as próximas horas

Hoje às 10:04
04:05

A ponte D. Luís diz tudo: chove muito no Porto

Ontem às 00:36
00:23

Como um castelo de cartas: o desabamento de uma casa perante a subida da maré nos EUA

3 fev, 22:32
01:17

Não é só Portugal: esta cascata inesperada mostra o verdadeiro efeito do mau tempo em Espanha

Ontem às 17:26
00:32

As imagens que mostram o resgate de uma família após ato heroico do filho de 13 anos

4 fev, 00:08
03:32

Momento "raro" na Barragem de Castelo de Bode

3 fev, 12:51
05:01

Há baias para impedir a população de chegar ao rio no centro de Lisboa

Ontem às 00:20
00:48

Governo abre porta à entrada de imigrantes para ajudar na reconstrução das zonas afetadas pelo mau tempo

Ontem às 19:56
00:58

Imagens aéreas mostram a dimensão das cheias em Portugal

4 fev, 17:36
05:25

"O que vem aí será ainda pior": descargas de barragens espanholas podem agravar a situação

3 fev, 09:59
01:11

As imagens do poderoso míssil que o Irão diz ter sido movido

Ontem às 22:31