CNN Meio Dia - 11H56 - 9 de janeiro de 2026

08:04

"Não é só a NATO que está em risco, é a ordem internacional"

Há 2 min
02:28
opinião
Helena Ferro de Gouveia

"A Federação Russa continua a enviar mensagens à Europa" através de ataques à Ucrânia

Há 2 min
01:57

Há 11 anos que não chovia tanto em Portugal

Há 3 min
02:57

"Se os russos vierem, o que faz?" "Provavelmente vão matar-nos, o que posso fazer?": por dentro de uma aldeia ucraniana cercada pelos russos

Há 15 min
01:57

"Nós não somos colónia de ninguém": venezuelanos estão "à espera para ver o que vai acontecer"

Há 16 min
02:28

Onda de revolta varre cidades no Irão. Ali Khamenei acusa manifestantes de "satisfazerem o presidente dos EUA"

Há 16 min
05:57
opinião
Agostinho Costa

Oreshnik: ataque russo com "arma absoluta" serviu para Putin "mostrar a Zelensky que não está seguro no seu bunker"

Hoje às 11:18
01:14

O que mostram os vídeos do momento em que um agente do ICE matou uma mulher nos EUA

Ontem às 11:48
02:48

Pode haver uma crise financeira global?

5 jan, 18:15
03:03

Tracking poll, dia 5: Ventura mantém liderança, Cotrim aproxima-se de Seguro

Há 3h e 16min
03:45
opinião
Rui Calafate

"Vamos ser duros. Quem é que mama à conta do SNS?": Rui Calafate relata história pessoal sobre a morte do pai depois de um atraso do INEM

Ontem às 19:09
01:47

A TVI/CNN foi à casa onde Nicolás Maduro passava férias na infância e foi isto que encontrou

Ontem às 22:44
19:32
opinião
Agostinho Costa

Há um "jogo do pau e da cenoura" entre os EUA e a Rússia

Ontem às 15:20
02:57

PSP encontra empregada de Miguel Arruda vestida dos pés à cabeça com roupa furtada no aeroporto

Ontem às 21:23
03:42
opinião
Agostinho Costa

"Não sabemos até que ponto é que não há um acordo tácito em que a antiga União Soviética é a área de influência russa e o hemisfério ocidental é dos EUA"

Hoje às 11:12
01:09

Imagens amadoras das ruas mostram o que o Irão não quer que se veja

Hoje às 11:38
15:36
opinião
Agostinho Costa

"Putin perguntou a Trump: 'Como é que os ucranianos sabiam onde estava?'". Agostinho Costa alerta: "Isto é mais que uma residência"

30 dez 2025, 15:16
02:06
opinião
Marco Serronha

Rússia ataca Lviv: "Há suspeitas de que tenha sido utilizado um míssil Oreshnik"

Ontem às 23:33