CNN Meio Dia - 11H56 - 20 de janeiro de 2026

Há 2h e 47min

Com Alexandre Évora e Cátia Nobre.

Videos

14:08
opinião
Agostinho Costa

"Trump quer ficar na história como o presidente que alargou os EUA". Mas a Gronelândia é "uma intenção norte-americana de longa data"

Há 1 min
02:32

Farina tem 19 anos, fugiu do Irão e agora está a treinar para ser sniper: reportagem no interior de um campo de treino curdo

Há 2 min
00:57

Sofia Oliveira: «O regresso do Rafa é um falhanço do projeto de Rui Costa»

Há 50 min
00:44

Pedro Rosmarinho: «Rafa no Benfica é um penso rápido»

Há 54 min
04:37

Novas tabelas de IRS trazem uma "diferença significativa" ao salário dos portugueses

Há 1h e 1min
28:30

CNN Mais Transferências - Extremo é desejo de Mourinho

Há 1h e 23min
Mais Videos

Mais Vistos

03:58

"Não considero André Ventura um democrata. É uma ameaça à nossa democracia"

18 jan, 23:28
03:57

Mário Amorim Lopes partilha uma história que antes confidenciou em privado (e que envolve Sócrates e Ventura)

Ontem às 23:36
05:07

"Não passa pela cabeça que um democrata e um homem decente não vote em António José Seguro"

Ontem às 16:04
01:30

As imagens da colisão entre dois comboios em Espanha

Ontem às 12:33
03:10
opinião
Rui Calafate

Rui Calafate antecipa aquele que poderá ser o "maior resultado de sempre" do Chega

Ontem às 20:13
00:12

Casuals do FC Porto atacam café com adeptos do Vitória

Ontem às 00:03
08:30
opinião
Agostinho Costa

A Dinamarca levou "uma facada pelas costas". Agora "está baralhada" e vai fazer "uma ridicularia"

16 jan, 23:01
01:59

"Todos os especialistas ferroviários estão surpreendidos: é um acidente muito difícil de explicar"

Ontem às 15:23
04:05

"Nunca". Isaltino Morais tem a certeza em quem não vota

Ontem às 23:34
17:19

Veja o Polígrafo TVI desta semana na íntegra

Ontem às 22:05
02:40

"Resultado de Seguro também é o resultado da sorte. A extrema-esquerda praticamente não existe e a direita estava sobrepovoada de candidatos"

18 jan, 20:47
03:56
opinião
Miguel Relvas

"O PSD cometeu um erro que vai custar caro"

Ontem às 20:16