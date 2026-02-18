TV
Videos
Guia TV
Programas
DIRETO
Pesquisar
Mundo
Europa
E.U.A.
Ásia
África
Brasil
Médio Oriente
Política
Presidenciais 2026
Governo
Partidos
Presidente Marcelo
Factos Primeiro
Poder
Negócios
Economia
Dinheiro
Empresas
Imobiliário
Líderes
País
Crime e Justiça
Educação
Meteorologia
Saúde
Covid-19
Vida Saudável
Saúde Mental
Família
Amor e Sexo
Desporto
Benfica
FC Porto
Sporting
Liga
Seleção
Ronaldo
Champions
Desportos
Heróis
Artes
Música
Cinema
Teatro e Dança
Séries
Livros
Opinião
Colunistas
Comentadores
Estilo de Vida
Viagens
Gastronomia
Moda
Beleza
Tendências
Luxo
Automóvel
Futuro
Clima
Tecnologia
Ciência
Storytelling
TV
Videos
Guia TV
Programas
Podcasts
Ao vivo
Summit
International Summit
In Focus
Meet The CEO
Oeiras Education Forum
Todas as edições
Mais
Newsletters
Ficha Técnica
Branded Content
SIGA A CNN
ÚLTIMAS
VÍDEOS
PRESIDENCIAIS
veja todos os resultados
MAU TEMPO
reportagens
TRUMP
GUERRA
Ucrânia
Médio Oriente
CNN TRAVEL
CNN Meio Dia - 11H56 - 18 de fevereiro de 2026
Hoje às 11:56
Com Alexandre Évora.
Videos
26:33
opinião
Rafael Martins
China intensificou produção de submarinos nucleares e esta é a explicação
Há 12 min
01:12
«Se numa semana o Benfica faz três desmentidos e um cai por terra, qual é a credibilidade?»
Há 19 min
00:42
André Pipa: «Rui Costa? Vídeo demonstra que houve uma discussão muito acalorada»
Há 33 min
05:02
Bruno Andrade: «Há falta de empatia e sensibilidade quando o assunto é racismo»
Há 45 min
01:35
Quanto pesam os concelhos afetados pelas tempestades na economia portuguesa?
Há 56 min
12:57
opinião
Jorge Saramago
"A Ucrânia não cede território, isto foi dito com clareza. E é aí que fica o impasse"
Há 57 min
Mais Videos
Mais Vistos
03:03
Carro do casal desaparecido em Montemor-o-Velho filmado em direção a arrozal que estava alagado
Ontem às 22:58
08:36
opinião
José Correia Guedes
"Há três hipóteses": o caso do avião da TAP que "violou altitude de segurança"
16 fev, 21:15
04:56
Imagens de drone mostram local onde foi encontrado carro do casal desaparecido em Montemor-o-Velho
Hoje às 11:13
02:20
Seis dias depois, está assim o buraco na A1
Ontem às 10:42
04:51
Populares deram alerta para carro desaparecido: "Vi uma coisa verde e pareceu-me a parte de cima"
Hoje às 09:53
02:41
Remoção de duas paredes mestras na origem de desabamento de prédio em Lisboa
Hoje às 11:37
05:34
Este "avô que assa frangos deliciosos" em Lisboa é um fenómeno em app chinesa com 300 milhões de utilizadores — e agora vêm ter à porta dele
Ontem às 21:00
07:16
"Trump está aflito porque, desta vez, foi morta uma pessoa que tinha uma arma de fogo legal"
27 jan, 17:28
09:27
opinião
Agostinho Costa
"Temos uma oportunidade para acabar a guerra"
Ontem às 10:39
02:58
"Uma nuvem de pó muito grande". Novo deslizamento de terras na Costa de Caparica: três casas soterradas
Ontem às 14:15
01:13
Árbitro interrompe o jogo após queixas de Vini de racismo e a confusão instala-se
Ontem às 21:18
12:39
opinião
Agostinho Costa
"Os russos produzem sete milhões de granadas de artilharia por ano. Todo o Ocidente alargado produz um milhão e 700 mil": Agostinho Costa
Ontem às 23:06