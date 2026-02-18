CNN Meio Dia - 11H56 - 18 de fevereiro de 2026

Hoje às 11:56

Com Alexandre Évora.

26:33
opinião
Rafael Martins

China intensificou produção de submarinos nucleares e esta é a explicação

Há 12 min
01:12

«Se numa semana o Benfica faz três desmentidos e um cai por terra, qual é a credibilidade?»

Há 19 min
00:42

André Pipa: «Rui Costa? Vídeo demonstra que houve uma discussão muito acalorada»

Há 33 min
05:02

Bruno Andrade: «Há falta de empatia e sensibilidade quando o assunto é racismo»

Há 45 min
01:35

Quanto pesam os concelhos afetados pelas tempestades na economia portuguesa?

Há 56 min
12:57
opinião
Jorge Saramago

"A Ucrânia não cede território, isto foi dito com clareza. E é aí que fica o impasse"

Há 57 min
03:03

Carro do casal desaparecido em Montemor-o-Velho filmado em direção a arrozal que estava alagado

Ontem às 22:58
08:36
opinião
José Correia Guedes

"Há três hipóteses": o caso do avião da TAP que "violou altitude de segurança"

16 fev, 21:15
04:56

Imagens de drone mostram local onde foi encontrado carro do casal desaparecido em Montemor-o-Velho

Hoje às 11:13
02:20

Seis dias depois, está assim o buraco na A1

Ontem às 10:42
04:51

Populares deram alerta para carro desaparecido: "Vi uma coisa verde e pareceu-me a parte de cima"

Hoje às 09:53
02:41

Remoção de duas paredes mestras na origem de desabamento de prédio em Lisboa

Hoje às 11:37
05:34

Este "avô que assa frangos deliciosos" em Lisboa é um fenómeno em app chinesa com 300 milhões de utilizadores — e agora vêm ter à porta dele

Ontem às 21:00
07:16

"Trump está aflito porque, desta vez, foi morta uma pessoa que tinha uma arma de fogo legal"

27 jan, 17:28
09:27
opinião
Agostinho Costa

"Temos uma oportunidade para acabar a guerra"

Ontem às 10:39
02:58

"Uma nuvem de pó muito grande". Novo deslizamento de terras na Costa de Caparica: três casas soterradas

Ontem às 14:15
01:13

Árbitro interrompe o jogo após queixas de Vini de racismo e a confusão instala-se

Ontem às 21:18
12:39
opinião
Agostinho Costa

"Os russos produzem sete milhões de granadas de artilharia por ano. Todo o Ocidente alargado produz um milhão e 700 mil": Agostinho Costa

Ontem às 23:06