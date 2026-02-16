CNN Meio Dia - 11H56 - 16 de fevereiro de 2026

Há 3h e 54min

Com Filipa Tojal e Alexandre Évora.

11:28
opinião
Marco Serronha

Rússia vai mandar "um radical" para novas negociações de paz. O que esperar?

Há 20 min
00:18

Pavlidis: «Perder 5-4 ou empatar 0-0? Acho que a resposta é óbvia»

Há 1h e 3min
01:25

«Anísio Cabral é um talento de topo, deve continuar humilde»

Há 1h e 6min
00:19

Pavlidis: «Estamos na máxima força e cabe ao treinador escolher»

Há 1h e 10min
03:04

«Real Madrid? Quando saí não ouvi quem me disse que o mais difícil estava feito»

Há 1h e 10min
02:28

«Gostaria muito de eliminar o Real Madrid e que Arbeloa conquistasse a La Liga»

Há 1h e 21min
07:22

Depois das tempestades, o sol: a partir de quinta-feira "todo o território nacional terá temperaturas verdadeiramente primaveris"

Ontem às 10:58
04:44
opinião
Agostinho Costa

Agostinho Costa questiona Kaja Kallas: "Se não é uma superpotência, porque é que a UE não entra pela Rússia adentro?"

Ontem às 21:49
03:34

A Força Aérea filmou de cima esta parte de Portugal - veja e encontre você um adjetivo apropriado

13 fev, 08:44
04:16

"Não aparecer o carro, já por si, é um pouco estranho". GNR alargou o perímetro das buscas e usa drones para encontrar casal desaparecido em Montemor-o-Velho

Ontem às 13:40
00:08

Forças Armadas resgatam raposa da água em Ereira

13 fev, 19:20
06:29

A viatura anfíbia dos Fuzileiros que evita o isolamento de Ereira

Hoje às 10:49
05:32

"Este saco pode salvar vidas. Leva contigo, todos os dias": Cruz Vermelha lança kit de emergência para o mau tempo mas não só

13 fev, 15:26
07:33

Casal saiu para consulta em Coimbra e nunca mais voltou. Cinco dias depois "é um mistério que aqui paira"

Ontem às 10:38
00:30

Um homem puxa uma corda e depois há uma explosão: Rússia mostra imagens da linha da frente

13 fev, 08:14
31:49
opinião
Mário Crespo

"Esta Casa Branca está consciente de que as coisas não estão a correr bem. Marco Rubio teve respeito à Europa"

Ontem às 22:43
02:47

Castelo de Torres Vedras em risco de ruir

Há 2h e 49min
04:43
opinião
José Alberto Azeredo Lopes

"Ninguém reconhece Ursula von der Leyen, está um falcão como eu nunca vi"

14 fev, 19:54