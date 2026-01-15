CNN Meio Dia - 11H56 - 15 de janeiro de 2026

Há 3h e 40min

Com Cátia Nobre e Alexandre Évora.

00:44

França junta-se à "Resistência Ártica" com envio de soldados e promessa de "meios terrestres, aéreos e marítimos" para a Gronelândia

Há 6 min
03:32

«Lance do golo do FC Porto foi muito bem trabalhado, com dois bloqueios»

Há 16 min
01:53

Governo garante estar "atento" à fusão da Galp e da Moeve

Há 28 min
20:52
opinião
Jorge Botelho Moniz

"Os EUA parece que estão com o dedo no gatilho e não sabem se vão disparar"

Há 28 min
01:49

"Estamos perante a eleição mais renhida das últimas décadas, até mais do que a de 1986"

Há 29 min
01:44
opinião
Gonçalo Ribeiro Telles

"O candidato que está mais bem posicionado para garantir a passagem à segunda volta é, sem dúvida, André Ventura"

Há 30 min
02:26
opinião
Agostinho Costa

"Os habitantes da Gronelândia cabem todos no Estádio da Luz e ainda sobram lugares para a claque": Agostinho Costa

Ontem às 22:51
04:09
opinião
Rui Santos

Depois de ver o Clássico, Rui Santos deu 9 a Mourinho e 8 a Farioli (e explicou porquê)

Ontem às 23:11
08:12
opinião
José Alberto Azeredo Lopes

"Se se confirmar que a presença de JD Vance é uma armadilha é um desastre completo para o nosso modo de vida"

Ontem às 17:59
02:40
opinião
Pedro Santos Guerreiro

"Cotrim de Figueiredo indiciava que tinha conhecimento de alguma coisa que poderia acontecer"

12 jan, 18:38
04:26

Tracking poll, dia 10: nem a maior descida rouba a liderança a António José Seguro

Ontem às 21:27
01:49

A CNN Portugal foi à Ucrânia descobrir como é que é um dia na vida dos caçadores de drones

Ontem às 20:40
15:36
opinião
Agostinho Costa

"Putin perguntou a Trump: 'Como é que os ucranianos sabiam onde estava?'". Agostinho Costa alerta: "Isto é mais que uma residência"

30 dez 2025, 15:16
03:13

Tracking poll, dia 9: começa a formar-se uma tendência para as Presidenciais

13 jan, 20:36
01:52

«Javi Guerra? A menos que André Villas-Boas tenha encontrado um poço de petróleo…»

Ontem às 14:04
04:45
opinião
Tiago André Lopes

A Europa tem sido a "cheerleader" dos EUA

Ontem às 22:23
04:01
opinião
Tiago André Lopes

"A NATO devia repensar que tipo de mecanismos é que tem que não apenas a boa-fé"

13 jan, 23:58
05:04
opinião
Helena Ferro de Gouveia

"Esta força europeia que foi colocada no Ártico seria dizimada em 15 minutos se houvesse um ataque norte-americano"

Há 2h e 46min