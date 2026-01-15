TV
Videos
Guia TV
Programas
DIRETO
Pesquisar
Mundo
Europa
E.U.A.
Ásia
África
Brasil
Médio Oriente
Política
Presidenciais 2026
Governo
Partidos
Presidente Marcelo
Factos Primeiro
Poder
Negócios
Economia
Dinheiro
Empresas
Imobiliário
Líderes
País
Crime e Justiça
Educação
Meteorologia
Saúde
Covid-19
Vida Saudável
Saúde Mental
Família
Amor e Sexo
Desporto
Benfica
FC Porto
Sporting
Liga
Seleção
Ronaldo
Champions
Desportos
Heróis
Artes
Música
Cinema
Teatro e Dança
Séries
Livros
Opinião
Colunistas
Comentadores
Estilo de Vida
Viagens
Gastronomia
Moda
Beleza
Tendências
Luxo
Automóvel
Futuro
Clima
Tecnologia
Ciência
Storytelling
TV
Videos
Guia TV
Programas
Podcasts
Ao vivo
Summit
International Summit
In Focus
Meet The CEO
Oeiras Education Forum
Todas as edições
Mais
Newsletters
Ficha Técnica
Branded Content
SIGA A CNN
ÚLTIMAS
VÍDEOS
GRONELÂNDIA
IRÃO
PRESIDENCIAIS
Tracking poll
Candidatos ao minuto
Debates na íntegra
GUERRA
Ucrânia
CNN TRAVEL
CNN Meio Dia - 11H56 - 15 de janeiro de 2026
Há 3h e 40min
Com Cátia Nobre e Alexandre Évora.
Videos
00:44
França junta-se à "Resistência Ártica" com envio de soldados e promessa de "meios terrestres, aéreos e marítimos" para a Gronelândia
Há 6 min
03:32
«Lance do golo do FC Porto foi muito bem trabalhado, com dois bloqueios»
Há 16 min
01:53
Governo garante estar "atento" à fusão da Galp e da Moeve
Há 28 min
20:52
opinião
Jorge Botelho Moniz
"Os EUA parece que estão com o dedo no gatilho e não sabem se vão disparar"
Há 28 min
01:49
"Estamos perante a eleição mais renhida das últimas décadas, até mais do que a de 1986"
Há 29 min
01:44
opinião
Gonçalo Ribeiro Telles
"O candidato que está mais bem posicionado para garantir a passagem à segunda volta é, sem dúvida, André Ventura"
Há 30 min
Mais Videos
Mais Vistos
02:26
opinião
Agostinho Costa
"Os habitantes da Gronelândia cabem todos no Estádio da Luz e ainda sobram lugares para a claque": Agostinho Costa
Ontem às 22:51
04:09
opinião
Rui Santos
Depois de ver o Clássico, Rui Santos deu 9 a Mourinho e 8 a Farioli (e explicou porquê)
Ontem às 23:11
08:12
opinião
José Alberto Azeredo Lopes
"Se se confirmar que a presença de JD Vance é uma armadilha é um desastre completo para o nosso modo de vida"
Ontem às 17:59
02:40
opinião
Pedro Santos Guerreiro
"Cotrim de Figueiredo indiciava que tinha conhecimento de alguma coisa que poderia acontecer"
12 jan, 18:38
04:26
Tracking poll, dia 10: nem a maior descida rouba a liderança a António José Seguro
Ontem às 21:27
01:49
A CNN Portugal foi à Ucrânia descobrir como é que é um dia na vida dos caçadores de drones
Ontem às 20:40
15:36
opinião
Agostinho Costa
"Putin perguntou a Trump: 'Como é que os ucranianos sabiam onde estava?'". Agostinho Costa alerta: "Isto é mais que uma residência"
30 dez 2025, 15:16
03:13
Tracking poll, dia 9: começa a formar-se uma tendência para as Presidenciais
13 jan, 20:36
01:52
«Javi Guerra? A menos que André Villas-Boas tenha encontrado um poço de petróleo…»
Ontem às 14:04
04:45
opinião
Tiago André Lopes
A Europa tem sido a "cheerleader" dos EUA
Ontem às 22:23
04:01
opinião
Tiago André Lopes
"A NATO devia repensar que tipo de mecanismos é que tem que não apenas a boa-fé"
13 jan, 23:58
05:04
opinião
Helena Ferro de Gouveia
"Esta força europeia que foi colocada no Ártico seria dizimada em 15 minutos se houvesse um ataque norte-americano"
Há 2h e 46min