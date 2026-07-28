CNN Meio Dia - 11H55 - Breaking News - 28 de julho de 2026

Hoje às 11:55

Com Cátia Nobre.

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Trump tem de lidar com "duas frentes conflituantes" para sair vencedor do Irão

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