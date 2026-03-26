CNN Meio Dia - 11H30 - 26 de março de 2026

Hoje às 11:30

Com Cátia Nobre e Alexandre Évora.

Videos

20:16
opinião
Miguel Baumgartner

"O Irão neste momento tem os trunfos na mão"

Há 12 min
07:23
opinião
Tiago André Lopes

"O Irão está à espera de uma invasão terrestre" e o mundo está a entrar numa "crise económica de dimensões difíceis de antever"

Há 22 min
07:23

NN Negócios - 13H30 - 26 de março de 2026

Há 2h e 8min
01:06

"Há mais produto do que se pensava" e por isso vêm aí descidas maiores no preço dos combustíveis

Há 2h e 9min
29:09

CNN Mais Futebol - Encarnados preparam nova época

Há 2h e 48min
03:45
opinião
Pedro Santos Guerreiro

“O Estado está cheio de dinheiro, mas aquilo que vai gastar com a calamidade na zona centro é quase metade deste excedente”

Há 3h e 29min
Mais Videos

Mais Vistos

36:18
opinião
Agostinho Costa

"Os iranianos estão a fazer em Omã o que os portugueses fizeram no século XVI"

Ontem às 19:37
03:42

Soluções Legais: tenho de pagar IRS quando vendo um imóvel herdado?

Ontem às 09:00
09:10
opinião
Agostinho Costa

"Se os países do Golfo entram no conflito, a imagem que fica é que entram ao lado de Israel. No mundo islâmico é um crime de lesa-majestade"

Ontem às 23:27
10:44
opinião
Agostinho Costa

"É uma missão altamente arriscada": EUA enviam milhares de paraquedistas para o Médio Oriente

24 mar, 23:16
02:28

Lua Afonso teve 20 a todas as disciplinas, agora quer o infinito e mais além: a NASA

24 mar, 16:54
03:14

Estalos na cara e puxões de cabelo: filho de ideóloga do Chega relata maus-tratos da mãe após assumir homossexualidade

24 mar, 22:29
01:46

Polícia rapta família em França e mata em Portugal

Ontem às 22:13
07:17

"Sexta-feira vai ser um dia crítico" para a economia mundial

Ontem às 21:53
01:07

Avião destruído: as imagens do grande aparato após colisão mortal em aeroporto de Nova Iorque

23 mar, 08:09
11:27

Nunca mais falou com o primo Ricardo Salgado e passou a ver a vida de uma "maneira diferente": última entrevista de José Maria Ricciardi

Ontem às 11:37
07:43

Sintomas "surgem durante a entrada para a escola" e têm um "grande impacto nas famílias": este problema já afeta 6% dos jovens

24 mar, 09:21
38:33

À beira da morte fez um pedido à mulher e depois aconteceu um milagre. Recorde uma das últimas entrevistas de Morais Sarmento

7 mar, 19:25