CNN Meio Dia - 11H30 - 26 de fevereiro de 2026

Hoje às 11:30

Com Alexandre Évora e Cátia Nobre.

19:37
opinião
Rafael Martins

"EUA têm um grande dispositivo militar pronto para avançar caso não haja acordo", mas o Irão "também tem uma resposta"

Há 13 min
03:09

"Dá a ideia de que nas aldeias fomos um pouco abandonados": um mês depois da depressão, há moradores em Leiria ainda sem luz

Há 14 min
03:10

Chuvas no Brasil fazem dezenas de mortos e mais de 3.600 desalojados

Há 14 min
05:58

"Temos cada vez mais doentes que ficam no hospital por falta de resposta alternativa e adequada à sua situação"

Há 1h e 29min
05:35
opinião
Tiago André Lopes

EUA/Irão: "Há bons sinais de que um caminho negocial pode ser feito hoje e amanhã produzir frutos"

Há 1h e 30min
34:55

CNN Meio Dia - 14H15 - 26 de fevereiro de 2026

Há 1h e 37min
09:04

Se pratica jejum intermitente, atenção às explicações desta nutricionista

Ontem às 13:59
15:26
opinião
Agostinho Costa

"Qualquer que seja a pedra que Trump mexa tem um xeque-mate a seguir - porque as opções são todas más"

Ontem às 15:55
02:39

PJ investiga incêndio que destruiu três viaturas na Ajuda durante a madrugada

Hoje às 10:00
03:20
opinião
André Pipa

"Nunca uma equipa portuguesa perdeu tantos jogos numa campanha europeia"

Ontem às 22:18
04:43
opinião
Sérgio Sousa Pinto

Sérgio Sousa Pinto traça a diferença entre Passos Coelho e Ventura

Ontem às 23:26
02:11
opinião
Margarida Davim

"É preciso ver o filme todo" no "episódio lamentável" entre Ana Abrunhosa e o ministro da Agricultura

24 fev, 19:01
04:50

Qual o valor máximo que podemos pagar com dinheiro? Saiba aqui

Ontem às 09:11
03:45
opinião
Rui Santos

Não foi o Real Madrid que eliminou o Benfica, diz Rui Santos: "Foi o árbitro francês no Estádio da Luz"

Há 3h e 19min
01:59

CNN teve acesso a esconderijo do traficante 'El Mencho': estes são os vestígios que ainda permanecem

Hoje às 10:34
04:09

É português, chamam-lhe "Tuga" e combate pela Ucrânia há quatro anos: "Não ponho um prazo, é até o objetivo estar cumprido"

24 fev, 15:26
02:12
opinião
Rui Santos

"Se o Vinicius, o Mbappé e o Real Madrid tinham tanta convicção da gravidade da situação, porque não se retiraram" do relvado da Luz?

23 fev, 20:32
03:50
opinião
Helena Matos

"Pedro Passos Coelho é o líder da oposição. Acho que quer voltar"

Ontem às 23:26