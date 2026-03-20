CNN Meio Dia - 11H30 - 20 de março de 2026

Hoje às 11:30

Com Cátia Nobre e Alexandre Évora.

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CNN Meio Dia - 13H40 - 20 de março de 2026

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