TV
Videos
Guia TV
Programas
DIRETO
Pesquisar
Mundo
Europa
E.U.A.
Ásia
África
Brasil
Médio Oriente
Política
Presidenciais 2026
Governo
Partidos
Presidente Seguro
Factos Primeiro
Poder
Negócios
Economia
Dinheiro
Empresas
Imobiliário
Líderes
País
Crime e Justiça
Educação
Meteorologia
Saúde
Covid-19
Vida Saudável
Saúde Mental
Família
Amor e Sexo
Desporto
Benfica
FC Porto
Sporting
Liga
Seleção
Ronaldo
Champions
Desportos
Heróis
Artes
Música
Cinema
Teatro e Dança
Séries
Livros
Opinião
Colunistas
Comentadores
Estilo de Vida
Viagens
Gastronomia
Moda
Beleza
Tendências
Luxo
Automóvel
Futuro
Clima
Tecnologia
Ciência
Storytelling
TV
Videos
Guia TV
Programas
Podcasts
Live Events
Summit
International Summit
In Focus
Meet The CEO
Oeiras Education Forum
Todas as edições
Mais
Newsletters
Ficha Técnica
Branded Content
SIGA A CNN
AO MINUTO | DEBATE QUINZENAL
Governo vai apoiar compra de botijas de gás, avança com desconto no gasóleo profissional e anuncia legislação para a limitação de preços
ÚLTIMAS
VÍDEOS
GUERRA
Irão
Ucrânia
PODCAST
Fúria Épica
TRUMP
NEWSLETTER
CNN TRAVEL
CNN Meio Dia - 11H30 - 18 de março de 2026
Hoje às 11:30
Com Cátia Nobre e Alexandre Évora.
Videos
01:42
Governo anuncia apoio de três meses para a botija de gás e o gasóleo profissional - e aprova esta quinta-feira legislação para limitar preços
Há 9 min
04:13
opinião
Enrique Pinto-Coelho
"Com Sánchez à frente do governo espanhol, o apoio à Ucrânia tem sido muito claro" - e "é para durar"
Há 1h e 37min
11:37
opinião
Sónia Sénica
Retaliação iraniana "vai ganhar mais fogo" depois da morte de Ali Larijani
Há 1h e 38min
07:24
opinião
José Alberto Azeredo Lopes
Trump queria "levar-nos a jogo", partilhar responsabilidades e "transformar a guerra numa ação militar da comunidade internacional"
Há 1h e 43min
01:47
Farioli: «Temos uma equipa muito equilibrada onde todos podem jogar»
Há 2h e 14min
00:46
Borja Sainz: «Passei pela mesma situação e é duro»
Há 2h e 15min
Mais Videos
Mais Vistos
34:08
opinião
Agostinho Costa
"O Irão preparou-se para isto. Israel já devia ter percebido que eliminar estes elementos pode ter resultados mediáticos mas não tem efeitos práticos"
Ontem às 15:16
01:40
O emocionante relato do golo da reviravolta do Sporting na voz de João Ricardo Pateiro
Ontem às 23:13
04:10
"O árbitro José Bessa foi prepotente não apenas com Dahl… Os árbitros têm de saber utilizar a autoridade, mas é preciso não consentir a prepotência que se viu em Arouca"
16 mar, 22:00
15:19
"Desde o final da Segunda Guerra Mundial que Portugal não tem defesa antiaérea minimamente credível"
15 mar, 21:59
38:33
À beira da morte fez um pedido à mulher e depois aconteceu um milagre. Recorde uma das últimas entrevistas de Morais Sarmento
7 mar, 19:25
08:13
Elemento da equipa de segurança do presidente de Israel tenta impedir trabalho de repórter da CNN Portugal. Não conseguiu
Há 2h e 55min
01:48
Robô detido pela primeira vez na história da humanidade por assediar transeunte
15 mar, 22:06
08:45
opinião
Agostinho Costa
Agostinho Costa considera que "os EUA nunca deviam ser tão insensatos ao ponto de permitirem que China, Rússia e Irão estejam unidos"
Há 3h e 48min
06:35
Trump acaba de sofrer a sua "primeira grande derrota histórica"
21 fev, 13:10
11:01
opinião
Tiago André Lopes
Trump ameaça sair da NATO mas "os americanos são o maior beneficiário líquido da maneira como a aliança funciona"
Hoje às 08:52
00:41
"É a primeira vez no mundo que um caça tripulado é abatido por uma aeronave F-35"
4 mar, 12:07
03:32
opinião
Manuel Serrano
"Israel está perante a oportunidade de uma geração de redesenhar o Médio Oriente"
Ontem às 23:49