CNN Meio Dia - 11H30 - 10 de março de 2026

02:47

Fomos apanhados no meio de um ataque de Israel ao Líbano: as imagens, as explosões

Há 13 min
02:35

«Sporting já fez história, agora é continuar a sonhar, com os pés assentes no chão»

Há 25 min
01:05

«Tondela? Tivemos a oportunidade de adiar o jogo e optámos por fazê-lo...»

Há 25 min
01:08

«Relvado sintético no Bodo/Glimt jamais poderá servir de desculpa»

Há 26 min
00:40

«Todos vão ter de se adaptar à exigência do relvado, não apenas os que vêm de lesão»

Há 26 min
00:57

«Chave do jogo? Estarmos preparados para exigência física dos 90 minutos»

Há 26 min
01:15

"Uma cena absolutamente apocalíptica": a CNN no meio da explosão que faz chover petróleo em Teerão

8 mar, 20:36
01:07

Polígrafo. O porta-aviões USS Abraham Lincoln foi destruído pelo Irão?

5 mar, 22:25
38:33

À beira da morte fez um pedido à mulher e depois aconteceu um milagre. Recorde uma das últimas entrevistas de Morais Sarmento

7 mar, 19:25
04:35
opinião
Agostinho Costa

"Vemos o correspondente da CNN Internacional a passear-se livremente em Teerão, mas não vemos um congénere em Israel"

8 mar, 19:34
02:11
opinião
Pedro Santos Guerreiro

"Se alguém visse o que aconteceu hoje sem som, não iria errar muito sobre o estilo do Presidente que sai e do Presidente que entra"

Ontem às 17:17
15:16
opinião
Agostinho Costa

"Este conflito está a ganhar uma dimensão diferente"

7 mar, 23:16
02:24

De mãos dadas com a família, António José Seguro entra no Palácio de Belém pela primeira vez como Presidente

Ontem às 13:56
02:45
opinião
Tiago André Lopes

Sucessor de Ali Khamenei é "fascinado pelos escritos" de quem é contra o Irão ter eleições

Ontem às 23:00
02:19

Cobertura do estádio do Leiria voou com o vento porque estava mal fixada

6 mar, 07:16
06:35

Trump acaba de sofrer a sua "primeira grande derrota histórica"

21 fev, 13:10
02:56

"Estou a fazer horas": Marcelo decidiu ir ao supermercado antes de seguir para a tomada de posse de Seguro

Ontem às 11:01
07:10

"50% das pessoas não sabem que a têm". Esta doença é a "principal causa de cegueira irreversível" do mundo e manifesta-se de "forma silenciosa"

Hoje às 09:52