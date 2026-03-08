CNN Meia Noite - Breaking News - 8 de março de 2026

Ontem às 23:50

Com Carla Rodrigues.

00:55

O abraço antes da troca de cadeiras entre Marcelo e Seguro

Há 12 min
00:23

Com a mão sobre a Constituição, este foi o momento em que António José Seguro se tornou Presidente da República

Há 20 min
05:27

Marcelo faz revista à Guarda de Honra pela última vez como Presidente da República

Há 56 min
03:19

A chegada de Seguro à Assembleia da República. Quando sair já é como Presidente

Há 1h e 5min
06:49

Aí está a despedida de Marcelo do Palácio de Belém

Há 1h e 26min
03:30
opinião
Anabela Neves

"Tenho muitas dúvidas que António José Seguro vá ser um anti Marcelo. Ele sabe bem o poder da imagem"

Há 1h e 27min
38:33

À beira da morte fez um pedido à mulher e depois aconteceu um milagre. Recorde uma das últimas entrevistas de Morais Sarmento

7 mar, 19:25
01:15

"Uma cena absolutamente apocalíptica": a CNN no meio da explosão que faz chover petróleo em Teerão

Ontem às 20:36
01:14

"Está a cair uma espécie de chuva cheia de petróleo": assim está Teerão horas após os ataques a refinarias

Ontem às 09:25
15:16
opinião
Agostinho Costa

"Este conflito está a ganhar uma dimensão diferente"

7 mar, 23:16
04:35
opinião
Agostinho Costa

"Vemos o correspondente da CNN Internacional a passear-se livremente em Teerão, mas não vemos um congénere em Israel"

Ontem às 19:34
00:12

Mesmo junto aos aviões: o momento de uma explosão num dos aeroportos mais movimentados do mundo

7 mar, 16:27
01:07

Polígrafo. O porta-aviões USS Abraham Lincoln foi destruído pelo Irão?

5 mar, 22:25
01:52
opinião
Tiago André Lopes

"Há duas razões" para que o Irão ainda não tenha revelado ao mundo o nome do novo líder supremo

Ontem às 12:41
15:21

Rangel é "o único ser no planeta" que viu as aeronaves americanas nas Lajes e "pensou que seria para um passeio no Médio Oriente"

5 mar, 22:25
02:00
opinião
José Carmo

"Está tudo a desmoronar no Irão. Já não há uma capacidade de coordenar ataques"

Ontem às 12:25
01:44

Como o bloqueio do Estreito de Ormuz provocou um fenómeno raro em Portugal

7 mar, 20:26
01:37

Lobo Antunes pediu que se cantasse o hino do Benfica no seu funeral - a vontade foi cumprida

7 mar, 17:38