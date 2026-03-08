TV
CNN Meia Noite - Breaking News - 8 de março de 2026
Ontem às 23:50
Com Carla Rodrigues.
00:55
O abraço antes da troca de cadeiras entre Marcelo e Seguro
Há 12 min
00:23
Com a mão sobre a Constituição, este foi o momento em que António José Seguro se tornou Presidente da República
Há 20 min
05:27
Marcelo faz revista à Guarda de Honra pela última vez como Presidente da República
Há 56 min
03:19
A chegada de Seguro à Assembleia da República. Quando sair já é como Presidente
Há 1h e 5min
06:49
Aí está a despedida de Marcelo do Palácio de Belém
Há 1h e 26min
03:30
opinião
Anabela Neves
"Tenho muitas dúvidas que António José Seguro vá ser um anti Marcelo. Ele sabe bem o poder da imagem"
Há 1h e 27min
38:33
À beira da morte fez um pedido à mulher e depois aconteceu um milagre. Recorde uma das últimas entrevistas de Morais Sarmento
7 mar, 19:25
01:15
"Uma cena absolutamente apocalíptica": a CNN no meio da explosão que faz chover petróleo em Teerão
Ontem às 20:36
01:14
"Está a cair uma espécie de chuva cheia de petróleo": assim está Teerão horas após os ataques a refinarias
Ontem às 09:25
15:16
opinião
Agostinho Costa
"Este conflito está a ganhar uma dimensão diferente"
7 mar, 23:16
04:35
opinião
Agostinho Costa
"Vemos o correspondente da CNN Internacional a passear-se livremente em Teerão, mas não vemos um congénere em Israel"
Ontem às 19:34
00:12
Mesmo junto aos aviões: o momento de uma explosão num dos aeroportos mais movimentados do mundo
7 mar, 16:27
01:07
Polígrafo. O porta-aviões USS Abraham Lincoln foi destruído pelo Irão?
5 mar, 22:25
01:52
opinião
Tiago André Lopes
"Há duas razões" para que o Irão ainda não tenha revelado ao mundo o nome do novo líder supremo
Ontem às 12:41
15:21
Rangel é "o único ser no planeta" que viu as aeronaves americanas nas Lajes e "pensou que seria para um passeio no Médio Oriente"
5 mar, 22:25
02:00
opinião
José Carmo
"Está tudo a desmoronar no Irão. Já não há uma capacidade de coordenar ataques"
Ontem às 12:25
01:44
Como o bloqueio do Estreito de Ormuz provocou um fenómeno raro em Portugal
7 mar, 20:26
01:37
Lobo Antunes pediu que se cantasse o hino do Benfica no seu funeral - a vontade foi cumprida
7 mar, 17:38