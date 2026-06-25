MUNDIAL 2026

Saiba tudo aqui
Mais sobre o Mundial 2026

CNN Meia Noite - Breaking News - 25 de junho de 2026

Ontem às 23:51

Com Carla Rodrigues.

Videos

09:29

Dois sismos ou apenas um? Sismólogos analisam o que aconteceu na Venezuela

Há 18 min
06:16

"Vamos meter crianças dentro do estabelecimento prisional". Jogo entre reclusos e filhos levanta preocupações de segurança

Há 26 min
01:16

É por isto que os cães da GNR conseguem encontrar sobreviventes mais depressa

Há 34 min
06:17
opinião
Jorge Mendes

Há zonas onde nem sequer houve tentativa de resgate". Cansaço e falta de acessos dificultam as buscas

Há 42 min
09:04

Depois de um sismo, como controlar o medo? Há sinais que não devem ser ignorados

Há 50 min
09:07
opinião
Comandante Paulo Santos

"A palavra correta é milagre": como um bebé sobreviveu entre os escombros

Há 54 min
Mais Videos

Mais Vistos

03:08

As primeiras imagens da destruição na Venezuela após grande sismo

Ontem às 00:30
34:11
opinião
Agostinho Costa

"Há neste momento uma batalha logística entre Rússia e Ucrânia, agora já estão no patamar da bomba de gasolina"

24 jun, 15:48
00:57

Imagens mostram momento de pânico no aeroporto de Maiquetía durante os sismos que afetaram a Venezuela

Ontem às 08:04
06:26

"Portugal pode ser abalado por um 'doublet' sísmico"

Ontem às 23:16
00:41

Imagens aéreas mostram extensão dos danos na Venezuela

Ontem às 19:19
04:20
opinião
Tiago André Lopes

“Mark Rutte é um milagre biológico: um ser humano que não precisa de coluna dorsal para estar de pé. Uma ameba falante”

24 jun, 23:39
08:46

Evento sísmico na Venezuela "não foi típico". O que explica um segundo sismo com magnitude superior ao inicial?

Ontem às 12:09
00:45

"Meu Deus, vem buscar-me, não tenho outra opção": o testemunho de quem sobreviveu aos sismos na Venezuela

Ontem às 10:09
07:51

Cerca de 40 tripulantes portugueses da TAP e da Hi Fly retidos em Caracas: "Estão bem, dentro do possível, mas situação foi dramática"

Ontem às 12:09
01:35

«Sou o mais bonito do Mundial? É uma coisa perfeitamente normal»

Ontem às 15:29
02:50

Imagens impressionantes mostram equipas de resgate a tentar retirar vítimas de edifícios completamente destruídos

Ontem às 07:21
03:35

Rússia compara Seleção portuguesa aos Vingadores, Agostinho Costa concorda: "É outra guerra mundial e o nosso Homem de Ferro é efetivamente um líder"

24 jun, 17:48