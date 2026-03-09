CNN Meia Noite - 9 de março de 2026

Ontem às 23:50

Com Sara de Melo Rocha.

Videos

07:48

"Burlões aproveitam condutores a fazer marcha-atrás para simular acidentes": PSP alerta para crime que aumentou "78%"

Há 23 min
07:10

"50% das pessoas não sabem que a têm". Esta doença é a "principal causa de cegueira irreversível" do mundo e manifesta-se de "forma silenciosa"

Há 24 min
06:13
opinião
António José Vilela

Espiões, caso Wikileaks e um armador português suspeito de afundar carros iranianos: relações entre Portugal e Irão marcadas por episódios polémicos

Há 25 min
00:57

Exclusivo CNN | "É uma narrativa falsa": conselheiro do líder supremo do Irão nega que os EUA tenham enfraquecido a sua capacidade militar

Há 48 min
10:22
opinião
Francisco Pereira Coutinho

"Mísseis antiaéreos estão todos a ser gastos na guerra no Médio Oriente", o que está a "criar um problema à Ucrânia"

Há 1h e 6min
02:26

"Milhares de pessoas estão a ser obrigadas a abandonar as suas casas": Israel intensifica bombardeamentos em Beirute

Há 1h e 7min
Mais Videos

Mais Vistos

01:07

Polígrafo. O porta-aviões USS Abraham Lincoln foi destruído pelo Irão?

5 mar, 22:25
01:15

"Uma cena absolutamente apocalíptica": a CNN no meio da explosão que faz chover petróleo em Teerão

8 mar, 20:36
38:33

À beira da morte fez um pedido à mulher e depois aconteceu um milagre. Recorde uma das últimas entrevistas de Morais Sarmento

7 mar, 19:25
04:35
opinião
Agostinho Costa

"Vemos o correspondente da CNN Internacional a passear-se livremente em Teerão, mas não vemos um congénere em Israel"

8 mar, 19:34
02:24

De mãos dadas com a família, António José Seguro entra no Palácio de Belém pela primeira vez como Presidente

Ontem às 13:56
02:56

"Estou a fazer horas": Marcelo decidiu ir ao supermercado antes de seguir para a tomada de posse de Seguro

Ontem às 11:01
15:16
opinião
Agostinho Costa

"Este conflito está a ganhar uma dimensão diferente"

7 mar, 23:16
02:11
opinião
Pedro Santos Guerreiro

"Se alguém visse o que aconteceu hoje sem som, não iria errar muito sobre o estilo do Presidente que sai e do Presidente que entra"

Ontem às 17:17
00:45

Imagens mostram possível míssil dos EUA a cair perto de escola em Minab

Ontem às 08:40
00:24

As imagens dos destroços que caíram em território da NATO após novo disparo de míssil do Irão

Ontem às 13:52
03:37

“João Pinheiro está longe da sua melhor forma e Alberto Costa fez tudo para ser expulso”

8 mar, 22:47
02:19

Cobertura do estádio do Leiria voou com o vento porque estava mal fixada

6 mar, 07:16