CNN Meia Noite - 9 de fevereiro de 2026
Ontem às 23:50
Com Sara de Melo Rocha.
Videos
03:51
"Portugal tem capacidade de socorro, o problema está na gestão. As freguesias não estavam preparadas para lidar com isto durante tantos dias"
Há 10 min
02:28
O nível das águas do Tejo está finalmente a baixar, agora é preciso estar atento às descargas das barragens
Há 35 min
05:27
"Viver tantos dias sem energia elétrica é complicado também para a saúde mental das pessoas"
Há 37 min
05:42
Cada vez mais intensas e imprevisíveis: as tempestades são um dos efeitos das alterações climáticas
Há 37 min
07:24
Há duas semanas sem água, sem energia, sem comunicações - e muitas vezes sem telhado
Há 1h e 8min
05:43
"A água vai começar a minar as estradas e a parte de baixo das habitações, provocando derrocadas"
Há 1h e 48min
Mais Videos
Mais Vistos
02:39
opinião
Maniche
Penálti a favor do Sporting: "Se estas leis não mudarem, os jogadores podem jogar sem braços"
Ontem às 23:07
03:09
opinião
Luís Vilar
"Gostava de dar uma nota de pesar pelo súbito desaparecimento dos valores desportivos do lado do FC Porto"
Ontem às 23:11
01:04
Polígrafo: Epstein e Zelensky eram amigos e há uma foto de ambos abraçados?
Ontem às 21:30
00:54
"Este árbitro teve a coragem de marcar o primeiro penálti a que o Sporting teve direito no Estádio do Dragão"
Ontem às 23:42
01:49
Donald Trump não gostou nada do que está neste vídeo
Ontem às 13:50
03:43
Solo abate em Fernão Ferro e provoca danos em duas viaturas
7 fev, 15:12
06:52
opinião
Jorge Mendes
Vem aí um rio atmosférico que é "alarmante" por causa da "situação em que estamos"
Ontem às 09:24
07:16
"Trump está aflito porque, desta vez, foi morta uma pessoa que tinha uma arma de fogo legal"
27 jan, 17:28
01:56
«Há muito nevoeiro no Porto, mas vê-se o relvado de uma baliza à outra»
Ontem às 17:41
01:03
O que é um rio atmosférico, o fenómeno que traz mais chuva a Portugal
Há 2h e 4min
07:01
opinião
Diana Soller
"A Rússia aceitou algumas coisas que seriam impensáveis há dois ou três meses"
8 fev, 14:39
04:37
"Tenham cuidado. As pessoas estão a ser levadas para a linha da frente"
8 fev, 14:55