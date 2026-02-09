CNN Meia Noite - 9 de fevereiro de 2026

Ontem às 23:50

Com Sara de Melo Rocha.

Videos

03:51

"Portugal tem capacidade de socorro, o problema está na gestão. As freguesias não estavam preparadas para lidar com isto durante tantos dias"

Há 10 min
02:28

O nível das águas do Tejo está finalmente a baixar, agora é preciso estar atento às descargas das barragens

Há 35 min
05:27

"Viver tantos dias sem energia elétrica é complicado também para a saúde mental das pessoas"

Há 37 min
05:42

Cada vez mais intensas e imprevisíveis: as tempestades são um dos efeitos das alterações climáticas

Há 37 min
07:24

Há duas semanas sem água, sem energia, sem comunicações - e muitas vezes sem telhado

Há 1h e 8min
05:43

"A água vai começar a minar as estradas e a parte de baixo das habitações, provocando derrocadas"

Há 1h e 48min
Mais Videos

Mais Vistos

02:39
opinião
Maniche

Penálti a favor do Sporting: "Se estas leis não mudarem, os jogadores podem jogar sem braços"

Ontem às 23:07
03:09
opinião
Luís Vilar

"Gostava de dar uma nota de pesar pelo súbito desaparecimento dos valores desportivos do lado do FC Porto"

Ontem às 23:11
01:04

Polígrafo: Epstein e Zelensky eram amigos e há uma foto de ambos abraçados?

Ontem às 21:30
00:54

"Este árbitro teve a coragem de marcar o primeiro penálti a que o Sporting teve direito no Estádio do Dragão"

Ontem às 23:42
01:49

Donald Trump não gostou nada do que está neste vídeo

Ontem às 13:50
03:43

Solo abate em Fernão Ferro e provoca danos em duas viaturas

7 fev, 15:12
06:52
opinião
Jorge Mendes

Vem aí um rio atmosférico que é "alarmante" por causa da "situação em que estamos"

Ontem às 09:24
07:16

"Trump está aflito porque, desta vez, foi morta uma pessoa que tinha uma arma de fogo legal"

27 jan, 17:28
01:56

«Há muito nevoeiro no Porto, mas vê-se o relvado de uma baliza à outra»

Ontem às 17:41
01:03

O que é um rio atmosférico, o fenómeno que traz mais chuva a Portugal

Há 2h e 4min
07:01
opinião
Diana Soller

"A Rússia aceitou algumas coisas que seriam impensáveis há dois ou três meses"

8 fev, 14:39
04:37

"Tenham cuidado. As pessoas estão a ser levadas para a linha da frente"

8 fev, 14:55