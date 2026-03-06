CNN Meia Noite - 6 de março de 2026

Ontem às 23:50

Com Sara de Melo Rocha e Francisco David Ferreira

Farioli: «Bednarek? Vai precisar de um analgésico muito bom»

Há 18 min
Farioli: «O Benfica ainda não perdeu na Liga, diz muito sobre a sua qualidade»

Há 18 min
Nuno Morais Sarmento encontrado morto em casa. Tinha 65 anos

Há 59 min
"Neste momento, perspetivo que o preço dos combustíveis possa subir largamente acima dos dois euros e muito brevemente"

Há 2h e 10min
opinião
Helena Ferro de Gouveia

"Uma vez feita a degradação do aparelho de repressão do regime", EUA e Irão "vão partir para uma segunda fase" no conflito no Irão

Há 2h e 26min
opinião
Tiago André Lopes

Morte de Khamenei "acabou por dar uma nova energia ao regime" pois o ex-líder supremo do Irão "ascendeu a uma posição de mártir"

Há 2h e 36min
Polígrafo. O porta-aviões USS Abraham Lincoln foi destruído pelo Irão?

5 mar, 22:25
Como os EUA abateram um navio que transportava vários drones do Irão

Ontem às 08:39
Irão avisa a Europa: "Se continuarem em silêncio, mais tarde ou mais cedo todos os países europeus vão pagar um preço"

5 mar, 15:42
opinião
Agostinho Costa

"Ataques feitos pelo Irão têm sido cirúrgicos. E isso deve-se à muita informação que estão a receber dos russos e dos chineses"

Ontem às 13:36
O momento do salvamento dos marinheiros iranianos que foram atingidos por um torpedo disparado por um submarino

Ontem às 08:38
"Não tenho computador. Também não tenho telemóvel nem carro": entrevista a Lobo Antunes

5 mar, 11:00
F-35 contra Yak-130: as imagens do combate aéreo que terminou com um caça abatido

5 mar, 11:55
Violentas explosões: o momento do grande ataque ao bunker do complexo de Ali Khamenei

Ontem às 13:35
Rangel é "o único ser no planeta" que viu as aeronaves americanas nas Lajes e "pensou que seria para um passeio no Médio Oriente"

5 mar, 22:25
opinião
Agostinho Costa

"Rendição incondicional para Trump é quando ele considerar que o Irão deixa de ser uma ameaça. Pode ser amanhã ou daqui a um ano"

Hoje às 00:12
Ex-enfermeira condenada por homicídio no Algarve em fuga há seis meses. Terá sido vista em Marrocos

30 dez 2025, 21:52
Começou a corrida: preço dos combustíveis dispara e o cenário nas bombas é este

Ontem às 11:20