CNN Meia Noite - 6 de fevereiro de 2026

Ontem às 23:50

Com Sara de Melo Rocha

02:48

"Temos de começar pensar em ter redes elétricas mais resilientes" - e a solução pode estar em países como EUA e Porto Rico

Há 1 min
03:41

"Perante situações de tempestade, é impossível conseguir uma reposição em tempo útil do funcionamento do sistema elétrico. Caíram milhares de postes"

Há 9 min
01:04

Mourinho: «Clássico? Gostava que o primeiro lugar perdesse»

Há 21 min
04:28

"Prejuízo pode ir de 80 a 100 mil euros": cheias em Bragança afetam vários terrenos agrícolas

Há 22 min
00:32

Mourinho: «Lukebakio? Está entre o sim e o não»

Há 23 min
02:22

«Se não ganharmos amanhã o jogo de segunda-feira passa a ter um significado reduzido»

Há 23 min
04:07

Depressão Marta entra em Portugal pela costa Oeste a partir das 04:00 deste sábado. Veja as previsões para as próximas horas

Ontem às 10:04
01:07

Marcelo revela WhatsApp que recebeu de Ventura e que Seguro "não conhece o número de telefone" do Presidente

Ontem às 15:32
02:14

O momento em que Fernando Madureira saiu em liberdade

Ontem às 18:18
04:05

A ponte D. Luís diz tudo: chove muito no Porto

5 fev, 00:36
06:44

Depressão Marta vai aproximar-se do sul de Lisboa e "vai começar com muita precipitação"

Hoje às 00:15
01:46

Tracking poll: este é o resultado do último dia da sondagem diária

Ontem às 20:51
01:39

É o dia mais difícil no Porto e autoridades vigiam a subida da água na Ribeira

5 fev, 17:34
00:40

Seguro cumpriu o serviço militar obrigatório? Candidato responde

Ontem às 22:18
02:44

"Parece tudo rio Tejo, mas não é": as imagens "impressionantes" da cheia em Santarém

Ontem às 12:14
01:11

As imagens do poderoso míssil que o Irão diz ter sido movido

5 fev, 22:31
07:16

"Trump está aflito porque, desta vez, foi morta uma pessoa que tinha uma arma de fogo legal"

27 jan, 17:28
01:28

Contra todos os avisos, este homem decidiu enfrentar a força da água sozinho em Espanha

Ontem às 18:37