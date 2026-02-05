CNN Meia Noite - 5 de fevereiro de 2026

Ontem às 23:50

Com Sara de Melo Rocha.

Videos

04:46

"Há aprendizagens a tirar a nível da preparação do sistema e da população para ocorrências deste género"

Há 13 min
02:09

Moradores escudam-se com "barreiras de areia" depois de rio Alenquer galgar as margens

Há 14 min
02:57

Rio Sorraia transborda e águas sobem cinco metros - está assim a zona ribeirinha de Benavente

Há 14 min
02:36

Há arcas frigoríficas e deques de esplanadas a boiar em Alcácer do Sal. Zona ribeirinha continua totalmente submersa

Há 54 min
05:38

"O território está a ser fustigado com muitos eventos e fica um bocadinho aquém a prioridade de ir votar"

Há 55 min
04:07

Depressão Marta entra em Portugal pela costa Oeste a partir das 04:00 deste sábado. Veja as previsões para as próximas horas

Há 56 min
Mais Videos

Mais Vistos

01:39

É o dia mais difícil no Porto e autoridades vigiam a subida da água na Ribeira

Ontem às 17:34
00:23

Como um castelo de cartas: o desabamento de uma casa perante a subida da maré nos EUA

3 fev, 22:32
04:05

A ponte D. Luís diz tudo: chove muito no Porto

Ontem às 00:36
00:32

As imagens que mostram o resgate de uma família após ato heroico do filho de 13 anos

4 fev, 00:08
01:17

Não é só Portugal: esta cascata inesperada mostra o verdadeiro efeito do mau tempo em Espanha

Ontem às 17:26
05:01

Há baias para impedir a população de chegar ao rio no centro de Lisboa

Ontem às 00:20
03:32

Momento "raro" na Barragem de Castelo de Bode

3 fev, 12:51
00:58

Imagens aéreas mostram a dimensão das cheias em Portugal

4 fev, 17:36
05:25

"O que vem aí será ainda pior": descargas de barragens espanholas podem agravar a situação

3 fev, 09:59
00:48

Governo abre porta à entrada de imigrantes para ajudar na reconstrução das zonas afetadas pelo mau tempo

Ontem às 19:56
02:10

"Nada" indica que o dique "vá rebentar" mas estas imagens do Mondego estão a assustar Coimbra

3 fev, 21:41
02:14

Tracking poll, 2.ª volta, dia 10: Seguro volta a subir no dia em que Ventura tem a maior queda

Ontem às 21:15