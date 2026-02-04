TV
CNN Meia Noite - 4 de fevereiro de 2026
Ontem às 23:50
Com Sara de Melo Rocha.
Videos
03:57
opinião
Paulo Dias
Sobre as burlas e os furtos em tempo de calamidade: veja este vídeo e partilhe-o com os seus familiares, amigos, conhecidos
Há 5 min
03:21
Rua cortada em Camarate após colapso parcial da estrada
Há 12 min
08:19
"Temos aqui trabalho para mais do que um ano"
Há 12 min
04:01
Resgates intensificam-se em Alcácer do Sal
Há 13 min
02:15
O Tejo "está a entrar em sítios que ainda não tinham sido inundados"
Há 13 min
03:18
"Está cercada e até dentro de casa cai água. Não tem telhado, não tem chaminé". Josefina "não sabe como é que vai ali viver"
Há 58 min
Mais Videos
Mais Vistos
00:32
As imagens que mostram o resgate de uma família após ato heroico do filho de 13 anos
Ontem às 00:08
01:46
Mar galga o areal e coloca Algarve sob alerta laranja. "Ainda não há populações ou casas em risco"
Ontem às 11:23
00:23
Como um castelo de cartas: o desabamento de uma casa perante a subida da maré nos EUA
3 fev, 22:32
02:10
"Nada" indica que o dique "vá rebentar" mas estas imagens do Mondego estão a assustar Coimbra
3 fev, 21:41
01:04
Imagens mostram a força da água em Oeiras num curso à beira de transbordar
3 fev, 22:21
00:58
Imagens aéreas mostram a dimensão das cheias em Portugal
Ontem às 17:36
04:05
A ponte D. Luís diz tudo: chove muito no Porto
Hoje às 00:36
03:32
Momento "raro" na Barragem de Castelo de Bode
3 fev, 12:51
08:03
Mau tempo: "Próximas 24 horas vão ser muito complicadas" e "vida humana tem de ser prioritária"
Ontem às 11:42
01:29
Esta era a única via para chegar a uma aldeia no Alentejo. Agora é um rio autêntico
Ontem às 18:24
08:54
Moedas pede "muita atenção" para as próximas horas, ordena encerramento dos jardins municipais e recomenda teletrabalho às empresas
Ontem às 16:45
02:22
Tracking poll, 2.ª volta, dia 9: Seguro e Ventura continuam a aproximar-se
Ontem às 20:45