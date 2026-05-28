Informado em todas as frentes, sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

CNN Meia Noite - 28 de maio de 2026

Ontem às 23:54

Com Vera de Melo Rocha.

Videos

07:27
opinião
José Tomaz Castello Branco

"O discurso de Putin é de regresso a uma Rússia imperial"

Há 1h e 8min
06:35

"Estas filas de espera nos aeroportos não podem ser normais"

Há 1h e 9min
06:36

"Estamos muito longe" de poder respirar de alívio no preço dos combustíveis

Há 1h e 9min
02:39

Israel quer avançar para uma das maiores cidades do sul do Líbano

Há 1h e 9min
02:57

Buscas sobre Elevador da Glória. "Procurou-se um efeito surpresa na recolha de documentação que possa estar guardada em casa"

Há 1h e 10min
05:54
opinião
Luís Rosa

"Não me parece que seja possível isolar o PS. Está no centro da Operação Imergente"

Há 1h e 10min
Mais Videos

Mais Vistos

03:16

"Tutti frutti rosa". Como funciona o polvo autárquico do PS que está sob investigação?

Ontem às 11:07
06:40
opinião
Agostinho Costa

"O memorando está pronto" e entrámos na fase das "mensagens simpáticas"

Ontem às 23:28
01:37

O Papa ignorou as polémicas e decidiu experimentar o novo Ferrari

Ontem às 16:46
04:27
opinião
Agostinho Costa

Ataques em Ormuz não passaram de uma "escaramuça": "A dúvida é a quem é que isto se destina"

27 mai, 23:38
05:15
opinião
Luís Rosa

"É muito pouco comum que existam buscas a sedes nacionais de partidos"

Ontem às 11:06
03:14

Milhares de drones e computadores pessoais: estas são as armas com que a Ucrânia faz frente à Rússia

Ontem às 22:09
00:06

Imagens mostram o local atingido por um drone russo em pleno território da NATO

Hoje às 06:33
01:31

O momento em que o Papa Leão XIV socorre um homem que desmaiou no Vaticano

Ontem às 07:36
00:45

Imagens impressionantes mostram o momento em que um foguetão da Blue Origin explode durante um teste na Florida

Hoje às 06:36
14:39
opinião
Agostinho Costa

"O que estamos aqui a ter é uma amostra do que vai ser a guerra entre a Europa e a Rússia"

26 mai, 15:22
01:52

Operação "Imergente": todo o puzzle da megaoperação da PJ ao poder autárquico do PS

Ontem às 20:09
03:00

Jogadores do Torreense desligam colunas que passavam música no estádio

Ontem às 22:25