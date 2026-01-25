TV
CNN Meia Noite - 25 de janeiro de 2026
Ontem às 23:50
Com Carlota Celeiro.
43:53
Toda a história com Anderson Cooper - 26 de janeiro de 2026
Hoje às 02:14
01:56:29
CNN Meia Noite - 25 de janeiro de 2026
Ontem às 23:50
08:18
Alexandra Leitão
"Se há algo que pode por em causa o governo de Montenegro é dar mais votos a André Ventura"
Ontem às 23:46
07:00
José Pacheco Pereira
A "caça ao tacho" como arma política: Pacheco Pereira desmonta a retórica do Chega
Ontem às 23:32
06:56
Pedro Duarte
Vantagem nas sondagens pode levar algumas pessoas a pensar que as eleições estão arrumadas"
Ontem às 23:23
09:27
"Cerco" ao Irão: Marco Serronha analisa a movimentação dos porta-aviões no Golfo
Ontem às 23:06
01:35
Vídeo e fotografias indiciam que Pretti tinha apenas um telemóvel na mão e que não estaria armado
Ontem às 09:09
05:33
A tiroide "é como o acelerador de um carro" e quando tem problemas o diagnóstico pode ser difícil. Esteja atento a estes sinais
24 jan, 09:41
06:01
Agostinho Costa: "Falta muito pouco, nos próximos seis meses está resolvido. O Donbass está perdido"
Ontem às 22:13
00:55
O que aconteceu em Minneapolis? O momento em que Alex Pretti estava a filmar e foi atacado pelos agentes federais
24 jan, 23:37
03:18
"Provavelmente amanhã os EUA vão concluir os preparativos para uma possível ação contra o Irão"
Ontem às 08:32
03:59
"O que está a ser negociado nos Emirados é o novo mapa da Ucrânia, as suas novas fronteiras"
24 jan, 10:46
04:25
Turistas não se deixam travar pela neve e treinam aikido ao ar livre no Gerês
24 jan, 10:20
03:26
EUA movem porta-aviões para perto do Irão. "Um eventual ataque será sempre uma medida preventiva"
24 jan, 08:39
01:00
As imagens da Operação Adamastor, a maior apreensão de droga de sempre feita em Portugal
Ontem às 15:50
04:15
Estratégia de Defesa Nacional americana "humilha a Rússia"
Ontem às 22:30
26:10
Paulo Portas
Paulo Portas: o "Global" na íntegra
Ontem às 22:01
07:00
José Pacheco Pereira
A "caça ao tacho" como arma política: Pacheco Pereira desmonta a retórica do Chega
Ontem às 23:32