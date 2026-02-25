CNN Meia Noite - 25 de fevereiro de 2026

Ontem às 23:50

Com Sara de Melo Rocha.

Videos

01:38

Puerto Vallarta tenta voltar à normalidade após morte de 'El Mencho'

Há 47 min
05:16

Movimentações nas Lajes sob vigilância em dia "crucial" em Genebra

Há 47 min
05:47

Está de volta a lagarta do pinheiro: "Não precisamos de as ver para ter sintomas"

Há 47 min
01:59

CNN teve acesso a esconderijo do traficante 'El Mencho': estes são os vestígios que ainda permanecem

Há 50 min
01:51

"Olhei pela janela e tinha um homem camuflado com uma espingarda apontada": vizinhos testemunham buscas do FBI a casa de português nos EUA

Há 51 min
08:32
opinião
Catarina Carvalho

Caso Epstein: "Não há nenhuma prova de que Hillary Clinton conheça Epstein. Vai depor por causa do marido"

Há 1h e 20min
Mais Videos

Mais Vistos

09:04

Se pratica jejum intermitente, atenção às explicações desta nutricionista

Ontem às 13:59
15:26
opinião
Agostinho Costa

"Qualquer que seja a pedra que Trump mexa tem um xeque-mate a seguir - porque as opções são todas más"

Ontem às 15:55
02:11
opinião
Margarida Davim

"É preciso ver o filme todo" no "episódio lamentável" entre Ana Abrunhosa e o ministro da Agricultura

24 fev, 19:01
03:20
opinião
André Pipa

"Nunca uma equipa portuguesa perdeu tantos jogos numa campanha europeia"

Ontem às 22:18
00:50

"Devia ter vergonha", grita a primeira somali-americana a ser eleita pelo congresso para Trump

Ontem às 06:12
02:12
opinião
Rui Santos

"Se o Vinicius, o Mbappé e o Real Madrid tinham tanta convicção da gravidade da situação, porque não se retiraram" do relvado da Luz?

23 fev, 20:32
02:39

PJ investiga incêndio que destruiu três viaturas na Ajuda durante a madrugada

Há 1h e 24min
04:50

Qual o valor máximo que podemos pagar com dinheiro? Saiba aqui

Ontem às 09:11
04:09

É português, chamam-lhe "Tuga" e combate pela Ucrânia há quatro anos: "Não ponho um prazo, é até o objetivo estar cumprido"

24 fev, 15:26
07:25
opinião
Agostinho Costa

Vai ser "um ano decisivo" para a Ucrânia: há "dois atores principais" e "não são aqueles que vimos a chegar na passadeira"

24 fev, 11:58
04:23
opinião
Agostinho Costa

Agostinho Costa ouviu Ucrânia e Rússia e concluiu que estamos perante um "diálogo de surdos"

24 fev, 22:43
01:08

"Se veio fazer uma conferência de imprensa vamo-nos embora": Ana Abrunhosa confronta ministro da Agricultura que falava com os jornalistas

24 fev, 16:25