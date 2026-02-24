CNN Meia Noite - 24 de fevereiro de 2026

Ontem às 23:50

Com Sara de Melo Rocha.

03:54

"Israel não está interessada em ser vista como se estivesse a manipular os Estados Unidos"

Há 48 min
07:15
opinião
Sónia Sénica

"Não tenho a menor dúvida de que o objetivo de Trump é avançar com a decisão de atacar Irão"

Há 48 min
00:50

Trump diz que mísseis iranianos podem ameaçar a Europa

Há 3h e 40min
03:22

"Discurso do Estado da União foi um comício MAGA em horário nobre"

Há 3h e 53min
00:50

"Devia ter vergonha", grita a primeira somali-americana a ser eleita pelo congresso para Trump

Há 3h e 56min
00:51

Trump sobre tarifas: "Maioria dos país quer manter acordos"

Há 3h e 56min
01:08

"Se veio fazer uma conferência de imprensa vamo-nos embora": Ana Abrunhosa confronta ministro da Agricultura que falava com os jornalistas

Ontem às 16:25
07:25
opinião
Agostinho Costa

Vai ser "um ano decisivo" para a Ucrânia: há "dois atores principais" e "não são aqueles que vimos a chegar na passadeira"

Ontem às 11:58
02:11
opinião
Margarida Davim

"É preciso ver o filme todo" no "episódio lamentável" entre Ana Abrunhosa e o ministro da Agricultura

Ontem às 19:01
01:02

Ciclone-bomba: esta jornalista da CNN teve de se agarrar a um poste para não ser levada pelo vento

Ontem às 12:44
07:37
opinião
Rafael Martins

"Kiev está a entregar a Moscovo o estado de espírito que os ucranianos têm vivido nos últimos anos"

23 fev, 10:23
07:20
opinião
Rui Santos

No Benfica e no FC Porto há dois jogadores que "vão dar que falar". Depois há um renascimento na Luz e um "Genyo" da lâmpada em Alvalade

23 fev, 22:22
02:54
opinião
Manuel Serrano

"A narrativa russa é falsa. As sanções estão a ter impacto e podiam ter muito mais"

Ontem às 12:42
00:56

As críticas de Passos Coelho à escolha de Montenegro para ministro da Administração Interna

Ontem às 19:01
17:02
opinião
Agostinho Costa

Orbán "entende todo este quadro como uma ingerência da UE" e "uma forma de pressão para que perca as eleições"

23 fev, 15:51
02:12
opinião
Rui Santos

"Se o Vinicius, o Mbappé e o Real Madrid tinham tanta convicção da gravidade da situação, porque não se retiraram" do relvado da Luz?

23 fev, 20:32
02:27
opinião
Rui Calafate

"Ana Abrunhosa gostou muito de ser a estrela do programa de Ricardo Araújo Pereira e quis fazer um sketch para o próximo"

Ontem às 19:01
04:09

É português, chamam-lhe "Tuga" e combate pela Ucrânia há quatro anos: "Não ponho um prazo, é até o objetivo estar cumprido"

Ontem às 15:26