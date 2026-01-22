CNN Meia Noite - 22 de janeiro de 2026

Ontem às 23:50

Com Sara de Melo Rocha.

Videos

02:14

Montalegre está "pintada de branco" e pode vir aí um verdadeiro nevão

Há 5 min
05:58

Anúncio de investimento europeu na Gronelândia é "nada mais que uma manobra de tomada de posição"

Há 5 min
03:30

"O dia mais difícil é amanhã". Está mau tempo, mas vai ficar pior

Há 5 min
03:00

"É o equivalente a um prédio de dez andares": ondas na Nazaré podem atingir os 30 metros

Há 5 min
01:55

Há limpa-neves na estrada. Neve em força em Portugal

Há 39 min
01:09

Imprensa israelita divulga plano de desarmamento do Hamas: membros do grupo podem receber imunidade se entregarem as armas

Há 1h e 1min
Mais Videos

Mais Vistos

15:45
opinião
Agostinho Costa

"Mark Rutte não parece europeu": Agostinho Costa diz que "subserviência" do líder da NATO a Trump "roça o escandaloso"

Ontem às 14:44
03:20
opinião
Agostinho Costa

"O mais provável é que não haja nenhuma intervenção militar na Gronelândia". Mas "há 1.500 militares em alerta no Alasca"

21 jan, 20:29
02:15
opinião
Agostinho Costa

"Zelensky chegou [a Davos] e tratou mal toda a gente"

Ontem às 23:00
04:37

Novas tabelas de IRS trazem uma "diferença significativa" ao salário dos portugueses

20 jan, 13:42
04:34

Vai comprar casa? Estes são os três cuidados principais para evitar burlas

21 jan, 10:53
00:41

Tempestade mostra a força do mar num restaurante da Sicília

Ontem às 08:58
03:48
opinião
Jorge Botelho Moniz

"A Ucrânia está a fazer aquilo que lhe foi encomendado. É bonito? Não, não é bonito"

Ontem às 22:59
03:33
opinião
José Alberto Azeredo Lopes

Discurso de Zelensky sobre a Europa foi "lastimoso e deplorável"

Ontem às 21:22
04:00
opinião
Mafalda Anjos

"Declaração de Cotrim de Figueiredo sobre Ventura é muito grave"

12 jan, 22:16
09:43
opinião
Tiago André Lopes

"O que se passou em Davos nos últimos dois dias foi trágico. Os líderes mundiais sujeitaram-se a momentos bizarros por causa de Donald Trump"

Ontem às 17:11
05:10
opinião
Miguel Baumgartner

"Discurso de Zelensky foi muito ingrato" e o presidente da Ucrânia "foi extremamente arrogante"

Ontem às 22:42
03:51

Vem aí uma depressão que até vai levar neve "a sítios não tão habituais"

Ontem às 08:42