CNN Meia Noite - 22 de fevereiro de 2026

Ontem às 23:52

Com Carla Rodrigues.

Videos

Toda a história com Anderson Cooper - 23 de fevereiro de 2026

Hoje às 02:15
06:50
opinião
Pedro Duarte

Luís Neves é uma "excelente cartada do primeiro-ministro" mas "naturalmente tem desafios grandes pela frente"

Hoje às 00:03
01:51:20

CNN Meia Noite - 22 de fevereiro de 2026

Ontem às 23:52
02:50
opinião
José Pacheco Pereira

Nomeação de Luís Neves "atinge diretamente um dos elementos fundamentais da propaganda política do Chega"

Ontem às 23:29
07:28
opinião
Alexandra Leitão

"Luís Neves rejeitou qualquer ligação entre segurança e imigração" e esse "nem sempre tem sido o discurso do Governo"

Ontem às 23:29
00:48

«A preparação para Arouca começa já esta segunda-feira com um jogo amigável»

Ontem às 23:28
Mais Videos

Mais Vistos

00:58

México em chamas: as imagens do caos depois de uma operação militar que matou o traficante mais procurado do país

Ontem às 21:56
09:29
opinião
Jorge Mendes

Mais meios a caminho do incêndio em Óbidos. Prioridade agora é "circunscrever" as chamas ao armazém

Ontem às 17:30
00:18

Claque do Sp. Braga abandona o dérbi ainda no início do jogo

21 fev, 20:56
02:37

"Destruição como há muito não se via na capital ucraniana". Rússia lança ataques massivos contra Kiev

Ontem às 11:07
18:54
opinião
Agostinho Costa

"Mais do que uma confrontação entre os EUA, Israel e o Irão, vai ser uma confrontação entre o Ocidente e a China"

20 fev, 16:18
00:45

Colunas de fumo em toda a parte: cidade mexicana arde após operação militar sem precedentes

Ontem às 21:58
02:50
opinião
José Pacheco Pereira

Nomeação de Luís Neves "atinge diretamente um dos elementos fundamentais da propaganda política do Chega"

Ontem às 23:29
06:41
opinião
Comandante Paulo Santos

Incêndio em Óbidos: "O telhado com o calor deforma-se e cai. Seria suicídio os bombeiros estarem no interior"

Ontem às 17:45
02:30

Incêndio em Óbidos é "extremamente complicado" e ainda está longe da fase de rescaldo

Ontem às 17:30
15:24
opinião
Rogério Alves

"Neste momento, Prestianni tem dois problemas": Rogério Alves

18 fev, 23:58
04:58
opinião
José Alberto Azeredo Lopes

Ucrânia "já não está tão mal como esteve" e "vemos a Rússia com dificuldade de reposição de capacidades"

21 fev, 21:05
12:15
opinião
Jorge Silva Carvalho

Jovem português acusado de espionagem a favor da Rússia é ex-militar e "tem recursos"

Ontem às 23:01