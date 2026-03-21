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CNN Meia Noite - 21 de março de 2026
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Com Carla Rodrigues
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"Na administração Netanyahu há uma doutrina de que o sul do Líbano é o norte de Israel"
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Trump "conseguiu transformar" um político "suportado por uma gerigonça do além" num "modelo de virtude"
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