CNN Meia Noite - 21 de janeiro de 2026
Ontem às 23:50
Com Sara de Melo Rocha.
Videos
02:13
É Mark Rutte o "boi de piranha" de Trump?
Há 1 min
03:11
Acordos para as garantias de segurança da Ucrânia devem ser assinados hoje
Há 1 min
00:41
Tempestade mostra a força do mar num restaurante da Sicília
Há 43 min
07:46
"Trump quis atirar o barro à parede": testou a unidade da UE e "percebeu que seria nocivo anexar a Gronelândia"
Há 45 min
07:50
opinião
Helena Ferro de Gouveia
"Putin tem estado muito calado nos últimos dias"
Há 58 min
03:51
Vem aí uma depressão que até vai levar neve "a sítios não tão habituais"
Há 59 min
04:37
Novas tabelas de IRS trazem uma "diferença significativa" ao salário dos portugueses
20 jan, 13:42
07:22
O momento em que Montenegro explica por que motivo não apoia Seguro contra Ventura na segunda volta
Ontem às 17:25
04:34
Vai comprar casa? Estes são os três cuidados principais para evitar burlas
Ontem às 10:53
02:14
"Era o que faltava que o único voto legítimo e democrático" fosse em Seguro contra Ventura, diz Paulo Núncio (AD)
Ontem às 17:29
03:42
opinião
Agostinho Costa
"A Europa colocou-se numa posição em que entregou todos os trunfos a Trump"
20 jan, 23:58
03:20
opinião
Agostinho Costa
"O mais provável é que não haja nenhuma intervenção militar na Gronelândia". Mas "há 1.500 militares em alerta no Alasca"
Ontem às 20:29
02:12
opinião
Tiago André Lopes
"Todo o discurso [de Donald Trump] teve muito pouco de diplomacia e cortesia"
Ontem às 15:02
14:08
opinião
Agostinho Costa
"Trump quer ficar na história como o presidente que alargou os EUA". Mas a Gronelândia é "uma intenção norte-americana de longa data"
20 jan, 14:42
03:32
opinião
Tiago André Lopes
Mark Rutte transformou-se no rosto do "servilismo bacoco que vai rastejando face aos imperativos de Washington”
Ontem às 10:53
03:27
Por dentro da CNN Portugal durante a noite das eleições - estes são os nossos bastidores
Ontem às 16:45
02:29
opinião
Sónia Sénica
Trump "fez um verdadeiro touchdown" no Fórum Económico de Davos
Ontem às 17:39
03:57
Mário Amorim Lopes partilha uma história que antes confidenciou em privado (e que envolve Sócrates e Ventura)
19 jan, 23:36