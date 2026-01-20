TV
CNN Meia Noite - 20 de janeiro de 2026
Ontem às 23:50
Com Sara de Melo Rocha.
Videos
01:44
opinião
Pedro Santos Guerreiro
Montenegro tentou "não comprometer o partido". Mas o apoio do PSD a Seguro "acabará por vir de forma indireta"
Há 14 min
10:00
opinião
José Alberto Azeredo Lopes
"A segurança, a China e a Rússia são razões criadas por Trump para justificar um comportamento grosseiramente violador do Direito Internional"
Há 15 min
04:34
Vai comprar casa? Estes são os três cuidados principais para evitar burlas
Há 1h e 17min
03:32
opinião
Tiago André Lopes
Mark Rutte transformou-se no rosto do "servilismo bacoco que vai rastejando face aos imperativos de Washington”
Há 1h e 17min
02:59
opinião
Rafael Martins
Gronelândia pode vir "a criar sérios problemas à existência da NATO"
Há 2h e 25min
00:58
"Estamos prontos para defender-nos, aos Estados-membros, aos nossos cidadãos e às nossas empresas contra qualquer forma de coação"
Há 2h e 25min
Mais Videos
Mais Vistos
14:08
opinião
Agostinho Costa
"Trump quer ficar na história como o presidente que alargou os EUA". Mas a Gronelândia é "uma intenção norte-americana de longa data"
Ontem às 14:42
03:57
Mário Amorim Lopes partilha uma história que antes confidenciou em privado (e que envolve Sócrates e Ventura)
19 jan, 23:36
07:16
opinião
Tiago André Lopes
Gronelândia é um “não assunto” para 10 países da UE e isso impede o uso do instrumento anticoerção
Ontem às 11:45
04:05
"Nunca". Isaltino Morais tem a certeza em quem não vota
19 jan, 23:34
03:42
opinião
Agostinho Costa
"A Europa colocou-se numa posição em que entregou todos os trunfos a Trump"
Ontem às 23:58
24:32
opinião
Miguel Baumgartner
"Os EUA não são mais amigos nem parceiros da Europa. E, curiosamente, Macron já fala na China"
Ontem às 16:53
03:10
opinião
Rui Calafate
Rui Calafate antecipa aquele que poderá ser o "maior resultado de sempre" do Chega
19 jan, 20:13
04:37
Novas tabelas de IRS trazem uma "diferença significativa" ao salário dos portugueses
Ontem às 13:42
03:58
"Não considero André Ventura um democrata. É uma ameaça à nossa democracia"
18 jan, 23:28
05:07
"Não passa pela cabeça que um democrata e um homem decente não vote em António José Seguro"
19 jan, 16:04
02:21
«Fomos superiores, mas perdemos porque o futebol é um desporto de m****»
Ontem às 23:25
08:30
opinião
Agostinho Costa
A Dinamarca levou "uma facada pelas costas". Agora "está baralhada" e vai fazer "uma ridicularia"
16 jan, 23:01