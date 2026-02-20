Benfica
45'
3 - 0
AVS
Moreirense
45'
0 - 0
Sporting

CNN Meia Noite - 20 de fevereiro de 2026

Ontem às 23:50

Com Bruno Borges.

Videos

00:43

Grande oportunidade: Maracás corta em cima da linha

Há 13 min
00:18

Que pormenor! Kiko Bondoso toca por cima de Fresneda com muita classe

Há 24 min
00:34

Quase golo! Trincão teve a oportunidade de abrir o marcador mas chutou por cima

Há 30 min
00:34

Sem cartão: Diomande começa jogo a sofrer falta muito dura

Há 46 min
47:00

"Contida a fúria de Trump": o revés das tarifas nos EUA

Há 1h e 30min
05:54

Chega garante que será "implacável no escrutínio" do novo ministro da Administraçãpo Interna

Há 2h e 13min
Mais Videos

Mais Vistos

18:54
opinião
Agostinho Costa

"Mais do que uma confrontação entre os EUA, Israel e o Irão, vai ser uma confrontação entre o Ocidente e a China"

Ontem às 16:18
02:40

Terrenos do futuro aeroporto de Lisboa totalmente alagados após as tempestades

19 fev, 20:45
03:03

Carro do casal desaparecido em Montemor-o-Velho filmado em direção a arrozal que estava alagado

17 fev, 22:58
15:24
opinião
Rogério Alves

"Neste momento, Prestianni tem dois problemas": Rogério Alves

18 fev, 23:58
00:56

Aí estão os aumentos: recibo de vencimento deste mês chega com bónus para a Função Pública

Ontem às 13:20
04:11

Momentos de pânico: ficou assim a casa onde ocorreu um incêndio em Cascais

Ontem às 14:04
14:06
opinião
Miguel Sousa Tavares

Porque ninguém fez aquela pergunta a Montenegro? 5.ª Coluna na íntegra

19 fev, 22:53
04:14

Vem aí muita chuva e "probabilidade de inundações". "O alerta já devia ter sido laranja"

1 fev, 10:26
01:01

O momento em que a Sagrada Família se transformou na igreja mais alta do mundo

Ontem às 17:14
07:16

"Trump está aflito porque, desta vez, foi morta uma pessoa que tinha uma arma de fogo legal"

27 jan, 17:28
03:29
opinião
Arnaut Moreira

"A Rússia quer estar em negociações permanentes porque tem receio que os EUA imponham mais sanções"

26 jan, 23:52
01:29

Trump quer divulgação de ficheiros secretos sobre extraterrestres

Ontem às 22:42