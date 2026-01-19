TV
Videos
Guia TV
Programas
DIRETO
Pesquisar
Mundo
Europa
E.U.A.
Ásia
África
Brasil
Médio Oriente
Política
Presidenciais 2026
Governo
Partidos
Presidente Marcelo
Factos Primeiro
Poder
Negócios
Economia
Dinheiro
Empresas
Imobiliário
Líderes
País
Crime e Justiça
Educação
Meteorologia
Saúde
Covid-19
Vida Saudável
Saúde Mental
Família
Amor e Sexo
Desporto
Benfica
FC Porto
Sporting
Liga
Seleção
Ronaldo
Champions
Desportos
Heróis
Artes
Música
Cinema
Teatro e Dança
Séries
Livros
Opinião
Colunistas
Comentadores
Estilo de Vida
Viagens
Gastronomia
Moda
Beleza
Tendências
Luxo
Automóvel
Futuro
Clima
Tecnologia
Ciência
Storytelling
TV
Videos
Guia TV
Programas
Podcasts
Ao vivo
Summit
International Summit
In Focus
Meet The CEO
Oeiras Education Forum
Todas as edições
Mais
Newsletters
Ficha Técnica
Branded Content
SIGA A CNN
NOTÍCIA EM DESTAQUE
Extrema-direita: PJ faz mais de 30 detidos por crimes de ódio contra imigrantes
ÚLTIMAS
VÍDEOS
PRESIDENCIAIS 2026
todos os resultados
comparómetro
visão geral
ao minuto
GRONELÂNDIA
IRÃO
GUERRA
Ucrânia
CNN TRAVEL
CNN Meia Noite - 19 de janeiro de 2026
Ontem às 23:50
Com Sara de Melo Rocha.
Videos
08:21
“Temos de olhar com muita cautela para o que se está a passar nos EUA”
Há 20 min
02:22
opinião
Arnaut Moreira
Anúncio das tarifas de Trump "é importante para colocar pressão sobre as negociações de Davos"
Há 21 min
03:03
opinião
Jorge Botelho Moniz
A Europa "tem de parar de fugir e marcar uma linha vermelha" - só aí Donald Trump "irá parar"
Há 21 min
03:16
opinião
Manuel Serrano
Europeus estão a tentar negociar com uns EUA "que não querem negociar nada"
Há 22 min
35:19
CNN 30 minutos - 20 de janeiro de 2026
Hoje às 01:58
01:58:24
CNN Meia Noite - 19 de janeiro de 2026
Ontem às 23:50
Mais Videos
Mais Vistos
03:58
"Não considero André Ventura um democrata. É uma ameaça à nossa democracia"
18 jan, 23:28
00:12
Casuals do FC Porto atacam café com adeptos do Vitória
Ontem às 00:03
01:30
As imagens da colisão entre dois comboios em Espanha
Ontem às 12:33
05:07
"Não passa pela cabeça que um democrata e um homem decente não vote em António José Seguro"
Ontem às 16:04
03:57
Mário Amorim Lopes partilha uma história que antes confidenciou em privado (e que envolve Sócrates e Ventura)
Ontem às 23:36
08:30
opinião
Agostinho Costa
A Dinamarca levou "uma facada pelas costas". Agora "está baralhada" e vai fazer "uma ridicularia"
16 jan, 23:01
02:40
"Resultado de Seguro também é o resultado da sorte. A extrema-esquerda praticamente não existe e a direita estava sobrepovoada de candidatos"
18 jan, 20:47
01:59
"Todos os especialistas ferroviários estão surpreendidos: é um acidente muito difícil de explicar"
Ontem às 15:23
01:51
Manuel João Vieira celebra "vitoriosa derrota" mas mostra-se preocupado com o futuro do país
Ontem às 09:25
03:10
opinião
Rui Calafate
Rui Calafate antecipa aquele que poderá ser o "maior resultado de sempre" do Chega
Ontem às 20:13
08:56
opinião
Tiago André Lopes
"Esta ideia de não querermos ter vizinhança com a Rússia é um delírio político"
17 jan, 08:48
17:19
Veja o Polígrafo TVI desta semana na íntegra
Ontem às 22:05