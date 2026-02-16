TV
CNN Meia Noite - 16 de fevereiro de 2026
Ontem às 23:50
Com Carla Rodrigues.
03:25
Preço dos ovos pode subir. A culpa é do mau tempo
Há 39 min
02:20
Seis dias depois, está assim o buraco na A1
Há 40 min
05:47
"Milhares de pessoas sem aquecimento e energia elétrica" durante temperaturas negativas após nova onda de ataques russos
Há 42 min
09:27
Agostinho Costa
"Temos uma oportunidade para acabar a guerra"
Há 43 min
02:13
Rubio suavizou o discurso, mas europeus perceberam que "ainda era bastante radical"
Há 43 min
05:07
Cessar-fogo na Ucrânia. "Esta reunião vai ser mais política do que estratégica ou militar devido à composição da delegação russa"
Há 44 min
05:13
“Anular aquele golo ao Famalicão não faz sentido”: Rui Santos explica porquê
Ontem às 21:41
08:36
José Correia Guedes
"Há três hipóteses": o caso do avião da TAP que "violou altitude de segurança"
Ontem às 21:15
06:29
A viatura anfíbia dos Fuzileiros que evita o isolamento de Ereira
Ontem às 10:49
04:44
Agostinho Costa
Agostinho Costa questiona Kaja Kallas: "Se não é uma superpotência, porque é que a UE não entra pela Rússia adentro?"
15 fev, 21:49
04:16
"Não aparecer o carro, já por si, é um pouco estranho". GNR alargou o perímetro das buscas e usa drones para encontrar casal desaparecido em Montemor-o-Velho
15 fev, 13:40
02:47
Castelo de Torres Vedras em risco de ruir
Ontem às 13:01
07:58
Agostinho Costa
Agostinho Costa: "Há uma narrativa da parte russa que pode indicar uma mudança na estratégia"
Ontem às 19:34
02:20
Seis dias depois, está assim o buraco na A1
Há 40 min
07:16
"Trump está aflito porque, desta vez, foi morta uma pessoa que tinha uma arma de fogo legal"
27 jan, 17:28
08:13
Tiago André Lopes
“Kaja Kallas tem traumas pessoais com a Rússia, mas isso não se resolve em diplomacia. Resolve-se a fazer psicanálise"
Ontem às 09:08
09:07
Por que motivo o Canadá decidiu inspirar-se numa missão de um submarino da Marinha portuguesa
Ontem às 19:36
07:22
Depois das tempestades, o sol: a partir de quinta-feira "todo o território nacional terá temperaturas verdadeiramente primaveris"
15 fev, 10:58