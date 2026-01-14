CNN Meia Noite - 14 de janeiro de 2026

Ontem às 23:50

Com André Carvalho Ramos.

Videos

04:49

"É um processo quase instantâneo" e "muito sofisticado": Irão vive "uma das mais graves perturbações de internet em todo o mundo"

Há 8 min
01:51
opinião
Miguel Pinheiro

"Havendo uma derrota de Marques Mendes - com uma presença intensiva do Governo na campanha - é evidente que se corre o risco de a derrota de alastrar a Montenegro"

Há 8 min
02:15
opinião
Filipe Santos Costa

Casos de Cotrim podem "favorecer" Marques Mendes: "Eu não consideraria que Marques Mendes seja um caso arrumado nesta campanha"

Há 9 min
05:16

"Cotrim foi dos candidatos que comunicaram melhor junto dos seus seguidores": a campanha nas redes sociais

Há 9 min
02:04

Eventual ataque dos EUA ao Irão terá de ser "rápido e conclusivo": "Trump rejeita qualquer possibilidade de um conflito prolongado"

Há 10 min
08:30

"Não posso estar com a minha campanha completamente sequestrada por este tema": Cotrim diz que tem "outras prioridades" além da queixa de assédio

Há 10 min
Mais Videos

Mais Vistos

04:09
opinião
Rui Santos

Depois de ver o Clássico, Rui Santos deu 9 a Mourinho e 8 a Farioli (e explicou porquê)

Ontem às 23:11
02:26
opinião
Agostinho Costa

"Os habitantes da Gronelândia cabem todos no Estádio da Luz e ainda sobram lugares para a claque": Agostinho Costa

Ontem às 22:51
03:13

Tracking poll, dia 9: começa a formar-se uma tendência para as Presidenciais

13 jan, 20:36
02:40
opinião
Pedro Santos Guerreiro

"Cotrim de Figueiredo indiciava que tinha conhecimento de alguma coisa que poderia acontecer"

12 jan, 18:38
04:01
opinião
Tiago André Lopes

"A NATO devia repensar que tipo de mecanismos é que tem que não apenas a boa-fé"

13 jan, 23:58
01:52

«Javi Guerra? A menos que André Villas-Boas tenha encontrado um poço de petróleo…»

Ontem às 14:04
15:36
opinião
Agostinho Costa

"Putin perguntou a Trump: 'Como é que os ucranianos sabiam onde estava?'". Agostinho Costa alerta: "Isto é mais que uma residência"

30 dez 2025, 15:16
04:26

Tracking poll, dia 10: nem a maior descida rouba a liderança a António José Seguro

Ontem às 21:27
08:12
opinião
José Alberto Azeredo Lopes

"Se se confirmar que a presença de JD Vance é uma armadilha é um desastre completo para o nosso modo de vida"

Ontem às 17:59
04:59

Se sentir que uma publicação nas redes sociais é uma ofensa à sua pessoa, é desta maneira que se pode queixar

Ontem às 10:30
01:49

A CNN Portugal foi à Ucrânia descobrir como é que é um dia na vida dos caçadores de drones

Ontem às 20:40
12:56
opinião
Miguel Baumgartner

"Podemos estar a assistir à possibilidade de a Dinamarca e a Gronelândia fazerem um acordo comercial com os EUA" - "um acordo quase coagido"

Ontem às 09:58