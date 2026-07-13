MUNDIAL 2026

Saiba tudo aqui
Mais sobre o Mundial 2026

CNN Meia Noite - 13 de julho de 2026

Hoje às 00:10

Com Francisco David Ferreira.

Videos

25:31
opinião
Marco Serronha

Na guerra EUA-Irão, objetivo atual é "manter um grau de conflitualidade controlado"

Há 15 min
02:45

Israel que tornar ex-presidente do Irão num ativo "há bastante tempo"

Há 21 min
23:15

CNN Mais Transferências - Atenção Benfica

Há 1h e 41min
06:58

CNN Negócios - 13H - 13 de julho de 2026

Há 1h e 54min
04:45

"O que me parece claro é que o memorando nunca esteve destinado ao sucesso"

Há 2h e 42min
03:47

"Tenho fé, mas já passaram dois meses": Rússia está a recrutar jovens peruanos para a linha da frente na Ucrânia

Há 3h e 1min
Mais Videos

Mais Vistos

11:30

"Dei-lhe cinco mil euros, aos fins de semana, para pequenas despesas e fundo de maneio". Ministro explica polémica com o empreiteiro

Ontem às 21:11
04:12
opinião
Agostinho Costa

Agostinho Costa: "A guerra decide-se no campo de batalha e aí a Ucrânia não está muito brilhante"

Ontem às 22:19
06:03

Temperaturas "abaixo da média", tempo "mais cinzento" e uma "depressão a Oeste": eis o que esperar nos próximos dias

Ontem às 08:59
22:38
opinião
Marco Serronha

"Nos próximos meses poderemos continuar a ver todos os mísseis balísticos, hipersónicos e de cruzeiro russos a passarem sem serem intercetados"

Ontem às 14:50
03:59
opinião
Agostinho Costa

"Mandar Donald Trump para outro mundo não é propriamente uma vingança muito importante"

11 jul, 22:35
06:05

Metralhadoras, minas especiais e mísseis anti-carro. Tudo o que a CNN Portugal encontrou num dos túneis do Hezbollah

Ontem às 21:54
07:14

"Se os ucranianos mantiverem o bloqueio no mar de Azov, falamos de vitória inegável"

Ontem às 22:42
05:30

Forças russas "avançaram 50 quilómetros" desde o início da guerra. Demoraram quatro anos a "ir de Lisboa a Setúbal"

Ontem às 22:34
09:10

"O caso não ficou mais claro, antes pelo contrário". Felícia Cabrita reage à entrevista de Luís Neves

Ontem às 23:51
19:40

"Existe algo no planeta que não é humano e que sabe melhor do que nós o que é o dinheiro". Eis a resposta de um dos maiores pensadores da atualidade

Ontem às 23:21
04:03

Empreiteiro que trabalha para Luís Neves alvo de investigações da PJ em 2017. Conversa entre ambos revela detalhes sobre a polémica

11 jul, 19:59
01:01

Janelas destruídas, edifícios danificados e um enorme aparato: explosão em Zaporizhzhya provoca rasto de destruição

Ontem às 11:15