CNN Meia Noite - 13 de janeiro de 2026
Ontem às 23:50
Com André Carvalho Ramos.
06:23
opinião
Sérgio Cardoso
"Parece ser a nova regra: trabalhar mais anos e ganhar menos" - então veja aqui como fazer face a isso
Há 1h e 46min
05:12
opinião
Jorge Saramago
"Trump não pode tudo e ele sabe disso"
Há 1h e 56min
02:07
"A questão não é se os EUA vão atacar o Irão - mas quando e com que intensidade"
Há 1h e 56min
12:56
opinião
Miguel Baumgartner
"Podemos estar a assistir à possibilidade de a Dinamarca e a Gronelândia fazerem um acordo comercial com os EUA" - "um acordo quase coagido"
Há 3h e 7min
03:38
"Está colocado aqui um braço de ferro entre Washington, Nuke e também Copenhaga"
Há 3h e 8min
11:19
The art of tasting Portugal - 14 de janeiro de 2026
Hoje às 02:27
03:13
Tracking poll, dia 9: começa a formar-se uma tendência para as Presidenciais
Ontem às 20:36
08:53
Atenção ao IRS: este é o prazo para se comunicar o agregado familiar - e isto é o que acontece se não o fizermos
Ontem às 09:53
04:32
Júdice defende Cotrim de acusação de assédio: "Um tipo inteligente e sofisticado tentava seduzir uma senhora a dizer aquelas coisas horrorosas?"
12 jan, 22:33
02:40
opinião
Pedro Santos Guerreiro
"Cotrim de Figueiredo indiciava que tinha conhecimento de alguma coisa que poderia acontecer"
12 jan, 18:38
02:10
Tracking Poll, dia 8: veja como está a corrida para as Presidenciais na entrada da última semana
12 jan, 20:35
15:36
opinião
Agostinho Costa
"Putin perguntou a Trump: 'Como é que os ucranianos sabiam onde estava?'". Agostinho Costa alerta: "Isto é mais que uma residência"
30 dez 2025, 15:16
00:32
A imagem do que se está a passar no Irão: centenas à procura de familiares numa rua cheia de corpos
Ontem às 18:30
04:01
opinião
Tiago André Lopes
"A NATO devia repensar que tipo de mecanismos é que tem que não apenas a boa-fé"
Ontem às 23:58
04:43
opinião
Miguel Relvas
Cotrim de Figueiredo: "Já se ouviam boatos acerca de alguma coisa que iria sair"
12 jan, 20:07
07:47
opinião
Tiago André Lopes
"Um ataque ao Irão pode ter o efeito contrário, de resposta da sociedade em defesa do regime e do presidente"
Ontem às 12:53
27:47
opinião
Paulo Portas
"Se Putin prevalecer na Ucrânia, podem ter a certeza que um dia vai bater à porta dos Bálticos": Paulo Portas
21 dez 2025, 22:36
03:13
opinião
Mafalda Anjos
"As declarações de Cotrim de Figueiredo são preocupantes para um homem que quer ser Presidente da República"
Ontem às 17:14