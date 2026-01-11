CNN Meia Noite - 11 de janeiro de 2026

Ontem às 23:50

Com Carlota Celeiro.

05:37

Task force de apoio ao INEM. "Se há dúvidas quanto à legalidade, então que se encontrem meios legais"

Há 37 min
04:54

"Ombro congelado" não é uma tendinite: saiba identificar esta patologia, que causa "muita dor"

Há 1h e 6min
06:09

Estabelecimento Prisional do Linhó de volta à normalidade após greve dos guardas prisionais

Há 1h e 11min
01:45

Netanyahu pede silêncio a ministros israelitas: "Entende que declarações serão usadas pelo regime iraniano"

Há 1h e 12min
01:59

Globos de Ouro marca arranque da temporada de prémios: os vencedores da noite

Há 1h e 13min
04:57

CNN Inovação - Aliança para a Transição Energética (ATE): REMO e Universidade de Coimbra

Há 1h e 39min
02:54

Tracking poll: Homens votam em Cotrim, mulheres e maiores de 55 anos em Seguro

Ontem às 22:04
02:47

Tracking poll, dia 7: Seguro lidera com Cotrim colado. Marques Mendes cada vez mais longe do topo

Ontem às 21:17
05:04
opinião
Agostinho Costa

"O coração do mundo já não só a Rússia, é a Rússia e a China". E Trump sabe que "a Gronelândia garante o controlo da rota do Ártico"

10 jan, 12:31
08:00

Empurrados de Portugal: estes jovens foram à procura do que cá não tinham e encontraram uma vida em Berlim

Ontem às 21:30
15:36
opinião
Agostinho Costa

"Putin perguntou a Trump: 'Como é que os ucranianos sabiam onde estava?'". Agostinho Costa alerta: "Isto é mais que uma residência"

30 dez 2025, 15:16
03:12
opinião
José Alberto Azeredo Lopes

Europeus "estão a preparar-se para engolir mais um elefante do temanho de um arranha-céus"

10 jan, 19:35
06:26

"Pelas declarações de Lavrov, já se percebeu que a Rússia está muito renitente em aceitar o que quer que seja"

23 dez 2025, 19:33
02:40

Tracking poll, dia 6: Seguro volta ao primeiro lugar, Ventura é ultrapassado e cai para terceiro

10 jan, 21:34
07:48
opinião
Rui Calafate

Há uma figura "polémica" e amiga de Passos Coelho "pronta para discursar num comício de Gouveia e Melo"

Ontem às 22:18
03:57
opinião
Miguel Sousa Tavares

Miguel Sousa Tavares quer saber por que motivo não há um milhão de euros para se resolver o problema das macas

8 jan, 22:29
22:18
opinião
Marco Serronha

"Alguns já foram detetados na nossa zona económica exclusiva": esta é a rota por onde navegam atualmente os navios da frota "fantasma" russa

10 jan, 23:53
02:12

"Não são férias. É um mote de vida". Família portuguesa regressa a Lisboa após dar a volta ao mundo em catamarã

Ontem às 21:46