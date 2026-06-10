TV
Videos
Guia TV
Programas
DIRETO
Pesquisar
Mundo
Europa
E.U.A.
Ásia
África
Brasil
Médio Oriente
Política
Presidenciais 2026
Governo
Partidos
Presidente Seguro
Factos Primeiro
Poder
Negócios
Economia
Dinheiro
Empresas
Imobiliário
Líderes
País
Crime e Justiça
Educação
Meteorologia
Saúde
Covid-19
Vida Saudável
Saúde Mental
Família
Amor e Sexo
Desporto
Mundial 2026
Benfica
FC Porto
Sporting
Liga
Seleção
Ronaldo
Champions
Desportos
Heróis
Artes
Música
Cinema
Teatro e Dança
Séries
Livros
Opinião
Colunistas
Comentadores
Estilo de Vida
Viagens
Gastronomia
Moda
Beleza
Tendências
Luxo
Automóvel
Futuro
Clima
Tecnologia
Ciência
Storytelling
TV
Videos
Guia TV
Programas
Podcasts
Live Events
Summit
International Summit
In Focus
Meet The CEO
Oeiras Education Forum
Todas as edições
Mais
Newsletters
Ficha Técnica
Branded Content
SIGA A CNN
ÚLTIMAS
VÍDEOS
PSU
GUERRA
Irão
Ucrânia
MUNDIAL 2026
O calendário de todos os jogos
PODCASTS
CNN TRAVEL
CNN Meia Noite - 10 de junho de 2026
Ontem às 23:51
Com Carla Rodrigues.
Videos
06:27
opinião
Rafael Martins
Helicóptero norte-americano abatido pelo Irão era "um dos mais avançados do mundo" com "um canhão altamente destrutivo"
Há 20 min
04:16
opinião
Catarina Carvalho
"Os Estados Unidos estão no seu ponto mais baixo de sempre"
Há 20 min
05:54
Mundial 2026. Como a "febre dos cromos" pode ser "um excelente momento de aprendizagem" para as crianças
Há 1h e 10min
05:14
Noite de Santo António "vai ser muito quente". Temperaturas podem "roçar os 40 graus" em alguns distritos
Há 1h e 10min
07:31
opinião
Francisco Pereira Coutinho
"O acordo não está iminente porque Trump não quer ceder em linha nenhuma"
Há 1h e 11min
09:22
opinião
Cátia Moreira de Carvalho
"Os Estados Unidos caíram numa armadilha"
Há 1h e 11min
Mais Videos
Mais Vistos
01:59
Fingiu falar com um tio, mas do outro lado estava o 112: como uma menina escapou a um alegado agressor sexual com uma chamada
Ontem às 20:17
02:54
Agente da PSP captado a consumir cocaína enquanto estava de serviço
Ontem às 20:23
00:18
As imagens do ataque ucraniano que acordou o centro da Rússia
Ontem às 10:32
08:05
opinião
Agostinho Costa
Vitória dos EUA em duas semanas "parece ser a demagogia a que Trump nos tem habituado"
9 jun, 22:11
28:55
opinião
Henrique Gouveia e Melo
"Este navio é o cúmulo de um ecossistema que pode criar em Portugal uma indústria completamente nova e revolucionária"
Ontem às 23:08
01:45
Polígrafo. É legal conduzir de sandálias ou descalço e sem camisola?
Ontem às 20:43
05:50
opinião
Tiago André Lopes
"Estamos a assistir ao colapso final desta fachada que é o cessar-fogo"
Ontem às 13:56
05:29
opinião
Agostinho Costa
Estados Unidos estão a fazer "um cessar-fogo à israelita": "cozem em lume brando o adversário"
9 jun, 14:23
02:53
Atores, concorrentes de reality shows ou funcionários da TAP: eis a lista do Uber da droga
8 jun, 21:32
02:26
opinião
Francisco Pereira Coutinho
"Trump recusa-se a aceitar a realidade. Os EUA gastaram metade das munições na primeira metade da guerra e este tipo de guerra não os leva a lado nenhum"
Ontem às 23:14
02:27
As imagens do carro desgovernado que provocou o caos na Marginal de Cascais
8 jun, 19:58
15:32
Pinto da Costa, Villas-Boas, Vítor Bruno e a presidência do FC Porto: a segunda parte da entrevista a Sérgio Conceição
9 jun, 21:15