CNN Meia Noite - 10 de janeiro de 2026

Ontem às 23:50

Com Carlota Celeiro.

Videos

06:47
opinião
José Tomaz Castello Branco

Regime iraniano "tem conseguido sobreviver mas está a dar as suas últimas notas"

Há 1 min
02:22
opinião
Pedro Tadeu

Primeira semana de campanha marcada pela "ascensão de Cotrim" e "queda de Marques Mendes"

Há 1 min
03:36
opinião
Miguel Santos Carrapatoso

"André Ventura tem muito a ganhar em assistir de cadeirinha à troca de acusações entre candidatos à direita"

Há 1 min
02:31
opinião
Diana Soller

"Os EUA preferem ter alguém no comando da Venezuela que seja repressivo do que alguém mais livre que faça frente a Trump"

Há 15 min
03:45
opinião
Marco Serronha

Trump está a "dissuadir" os países da América Latina com "ambiguidade estratégica relativamente às suas capacidades militares"

Há 15 min
03:43
opinião
José Alberto Azeredo Lopes

A perigosa estratégia de Trump: "Ameaçar usar a força em todos os quadrantes do mundo" vai começar a abrir "brechas por todos os lados"

Há 2h e 15min
Mais Videos

Mais Vistos

05:04
opinião
Agostinho Costa

"O coração do mundo já não só a Rússia, é a Rússia e a China". E Trump sabe que "a Gronelândia garante o controlo da rota do Ártico"

Ontem às 12:31
02:40

Tracking poll, dia 6: Seguro volta ao primeiro lugar, Ventura é ultrapassado e cai para terceiro

Ontem às 21:34
03:12
opinião
José Alberto Azeredo Lopes

Europeus "estão a preparar-se para engolir mais um elefante do temanho de um arranha-céus"

Ontem às 19:35
01:32

Exclusivo CNN Portugal: Ruben Amorim regressa a Portugal depois de ser despedido do Manchester United

Ontem às 18:21
01:09

Imagens amadoras das ruas mostram o que o Irão não quer que se veja

9 jan, 11:38
00:37

JD Vance garante que este vídeo é a prova de que o agente do ICE foi atropelado antes do disparo fatal

9 jan, 20:15
03:03

Tracking poll, dia 5: Ventura mantém liderança, Cotrim aproxima-se de Seguro

9 jan, 19:46
02:48

Pode haver uma crise financeira global?

5 jan, 18:15
05:57
opinião
Agostinho Costa

Oreshnik: ataque russo com "arma absoluta" serviu para Putin "mostrar a Zelensky que não está seguro no seu bunker"

9 jan, 11:18
04:39
opinião
José Alberto Azeredo Lopes

Uso do míssil Oreshnik no ataque russo contra a Ucrânia tem "um valor simbólico relativamente pífio"

9 jan, 23:08
22:18
opinião
Marco Serronha

"Alguns já foram detetados na nossa zona económica exclusiva": esta é a rota por onde navegam atualmente os navios da frota "fantasma" russa

Ontem às 23:53
07:58
opinião
José Pacheco Pereira

"António Vitorino não concorreu à Presidência porque sabia que lhe ia acontecer" o que aconteceu com os rendimentos de Marques Mendes

21 dez 2025, 23:30