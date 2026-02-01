TV
CNN Meia Noite - 1 de fevereiro de 2026
Ontem às 23:50
Com Carla Rodrigues.
Videos
05:38
"Existe a possibilidade de as seguradoras virem a considerar os temporais como fenómenos não excecionais. E isso poderá trazer problemas"
Há 26 min
04:30
"Praticamente toda a área rural do concelho de Leiria continua sem abastecimento de corrente elétrica" e autarquia continua a apostar em geradores
Há 38 min
02:00
"Toda a região está praticamente assim". Estrada Nacional 365 em Santarém fica submersa
Há 57 min
02:32
"Vive-se na ansiedade de perceber se a povoação de Ereira volta a ficar uma ilha": campos próximos ao rio Mondego estão "completamente saturados"
Há 1h e 2min
04:17
"Estamos claramente a andar na corda bamba, mas ainda vamos a tempo de travar os piores cenários": temporais poderão ser cada vez mais frequentes
Há 1h e 39min
05:17
Foi neste estado que ficaram cinco prédios depois da queda de uma grua com cerca de 45 metros na Figueira da Foz
Há 1h e 39min
Mais Videos
Mais Vistos
08:24
Coimbra começa a preparar possível evacuação: barragem da Aguieira está "completamente cheia"
31 jan, 11:25
04:50
Mora no Norte e Centro? Atenção das 00:00 às 3:00. Mora no Sul? Então é das 03:00 às 06:00
Ontem às 21:48
07:16
"Trump está aflito porque, desta vez, foi morta uma pessoa que tinha uma arma de fogo legal"
27 jan, 17:28
04:14
Vem aí muita chuva e "probabilidade de inundações". "O alerta já devia ter sido laranja"
Ontem às 10:26
02:53
Porto em alerta com previsão de chuva intensa e risco de cheias no Douro
Ontem às 18:50
05:17
Foi neste estado que ficaram cinco prédios depois da queda de uma grua com cerca de 45 metros na Figueira da Foz
Há 1h e 39min
05:20
"Eu já não sei a quem pedir ajuda. Eu e o meu marido não temos forças"
Ontem às 11:20
47:42
A entrevista a André Ventura na íntegra
30 jan, 22:50
09:36
"Não tenho dinheiro para estar a recuperar isto, senhor!". Relatos de desespero e resiliência após a tempestade
31 jan, 22:19
01:12
Padaria trabalhou 24 horas seguidas apesar dos danos para "tentar acudir a tudo"
31 jan, 08:44
04:22
"Chegámos aqui e vimos um cenário de guerra". Produção de caracóis com 10 anos destruída em Pombal
31 jan, 19:31
03:05
"As pessoas terão de ter cuidado": estas são as orientações que deve seguir nas próximas horas
Ontem às 13:03