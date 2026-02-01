CNN Meia Noite - 1 de fevereiro de 2026

Ontem às 23:50

Com Carla Rodrigues.

05:38

"Existe a possibilidade de as seguradoras virem a considerar os temporais como fenómenos não excecionais. E isso poderá trazer problemas"

Há 26 min
04:30

"Praticamente toda a área rural do concelho de Leiria continua sem abastecimento de corrente elétrica" e autarquia continua a apostar em geradores

Há 38 min
02:00

"Toda a região está praticamente assim". Estrada Nacional 365 em Santarém fica submersa

Há 57 min
02:32

"Vive-se na ansiedade de perceber se a povoação de Ereira volta a ficar uma ilha": campos próximos ao rio Mondego estão "completamente saturados"

Há 1h e 2min
04:17

"Estamos claramente a andar na corda bamba, mas ainda vamos a tempo de travar os piores cenários": temporais poderão ser cada vez mais frequentes

Há 1h e 39min
05:17

Foi neste estado que ficaram cinco prédios depois da queda de uma grua com cerca de 45 metros na Figueira da Foz

Há 1h e 39min
