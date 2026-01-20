CNN Mais Transferências - Tudo ou nada na Champions

Há 2h e 20min

Com Paulo Pereira.

Videos

07:50

Ventura desafia Seguro para debates: "Isto não é para medricas, isto é para lutar pelo país a sério"

Há 23 min
24:32
opinião
Miguel Baumgartner

"Os EUA não são mais amigos nem parceiros da Europa. E, curiosamente, Macron já fala na China"

Há 23 min
06:26

"Temos de ter muita atenção aos nossos jovens. A radicalização pode entrar-nos pela porta adentro"

Há 23 min
01:02

André Pipa: «Sporting pontuar com o PSG seria ótimo»

Há 1h e 10min
01:23

Maniche: «Rafa oscilou muito no Benfica»

Há 1h e 46min
00:49

Bruno Andrade: «Com a chegada do Rafa o Benfica desiste de André Luiz»

Há 2h e 0min
Mais Vistos

03:57

Mário Amorim Lopes partilha uma história que antes confidenciou em privado (e que envolve Sócrates e Ventura)

Ontem às 23:36
03:58

"Não considero André Ventura um democrata. É uma ameaça à nossa democracia"

18 jan, 23:28
05:07

"Não passa pela cabeça que um democrata e um homem decente não vote em António José Seguro"

Ontem às 16:04
03:10
opinião
Rui Calafate

Rui Calafate antecipa aquele que poderá ser o "maior resultado de sempre" do Chega

Ontem às 20:13
04:05

"Nunca". Isaltino Morais tem a certeza em quem não vota

Ontem às 23:34
08:30
opinião
Agostinho Costa

A Dinamarca levou "uma facada pelas costas". Agora "está baralhada" e vai fazer "uma ridicularia"

16 jan, 23:01
01:30

As imagens da colisão entre dois comboios em Espanha

Ontem às 12:33
17:19

Veja o Polígrafo TVI desta semana na íntegra

Ontem às 22:05
01:59

"Todos os especialistas ferroviários estão surpreendidos: é um acidente muito difícil de explicar"

Ontem às 15:23
00:12

Casuals do FC Porto atacam café com adeptos do Vitória

Ontem às 00:03
03:56
opinião
Miguel Relvas

"O PSD cometeu um erro que vai custar caro"

Ontem às 20:16
07:16
opinião
Tiago André Lopes

Gronelândia é um “não assunto” para 10 países da UE e isso impede o uso do instrumento anticoerção

Hoje às 11:45