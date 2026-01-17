Rio Ave
20:30
0 - 0
Benfica

CNN Mais Transferências - Regresso de Rafa à Luz cada vez mais perto

Hoje às 13:10

Com Nuno Chaves.

Videos

02:48
opinião
Rafael Martins

Gronelândia. "É necessário, por parte da Europa, muita coesão e firmeza relativamente a esta afronta clara e aberta dos EUA" de impor tarifas

Há 29 min
03:50
opinião
José Alberto Azeredo Lopes

Trump quer "partir, destruir a Europa como realidade política e retirar vantagens da nossa divisão". Pelo caminho, "tenta abocanhar a Gronelândia"

Há 43 min
03:01

"Um sinal claro de que a cooperação está a funcionar bem": EUA retomam deportações de migrantes para a Venezuela

Há 1h e 59min
56:22

CNN Sábado 17H54

Há 2h e 13min
04:08

"A pressão preocupa, mas há quem acredite que a Europa não vá ceder": foi assim que a Gronelândia reagiu ao anúncio do aumento das tarifas dos EUA

Há 2h e 46min
36:55

CNN em jogo - Agente de André Luiz esteve no Seixal

Há 2h e 52min
Mais Videos

Mais Vistos

02:19

Tracking poll, dia 11: eis os resultados do último dia da sondagem diária

Ontem às 20:23
20:28
opinião
Agostinho Costa

"O Canadá sabe que é o próximo a ser devorado" pelos EUA. Por isso, apoiou-se na China

Ontem às 14:58
08:30
opinião
Agostinho Costa

A Dinamarca levou "uma facada pelas costas". Agora "está baralhada" e vai fazer "uma ridicularia"

Ontem às 23:01
08:56
opinião
Tiago André Lopes

"Esta ideia de não querermos ter vizinhança com a Rússia é um delírio político"

Hoje às 08:48
01:44

No escuro e em alto mar. Vídeo mostra como María Corina Machado fugiu da Venezuela

Hoje às 15:14
02:00

Polícias que sodomizaram sem-abrigo em Lisboa acusados pelo Ministério Público de tortura e violação

14 jan, 20:52
11:05

Um "decifrador de pessoas" analisa os candidatos presidenciais

Ontem às 09:57
15:40

"O Irão não é um passeio em Caracas, é completamente diferente": 5.ª Coluna com Miguel Sousa Tavares na íntegra

15 jan, 22:13
06:18
opinião
Tiago André Lopes

"María Corina Machado tentou usar a medalha do Nobel da Paz como uma espécie de pré-compra da Venezuela. Foi um momento profundamente ridículo"

Ontem às 14:23
04:23

Eis as imagens que tramaram o ex-deputado Miguel Arruda

15 jan, 21:26
01:49

A CNN Portugal foi à Ucrânia descobrir como é que é um dia na vida dos caçadores de drones

14 jan, 20:40
05:51

Marcelo avisa o próximo Presidente: "Vai ter uma tarefa mais difícil que a minha"

Ontem às 12:13