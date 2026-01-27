TV
CNN Mais Transferências - Nápoles avança por Alisson Santos
Há 3h e 13min
Com Rita Mendonça.
03:48
opinião
Miguel Baumgartner
Situação em Minneapolis "escalou de uma forma brutal" e Trump "teve de dar um passo atrás"
Há 29 min
02:53
opinião
Miguel Santos Carrapatoso
"Seguro tem de ter o cuidado de não deixar Ventura falar sozinho para os indecisos"
Há 29 min
01:45
opinião
João Marcelino
"Sondagem vai condicionar muito a dimensão da votação em André Ventura"
Há 29 min
05:04
opinião
Anabela Neves
"É uma das campanhas mais mobilizadoras das últimas décadas para o eleitorado"
Há 30 min
02:59
opinião
Filipe Santos Costa
"Como Ventura não conseguiu com a narrativa 'direita contra esquerda' mudou de narrativa"
Há 31 min
00:18
Nuno Santos na comitiva para viajar para Bilbao
Há 40 min
00:22
Um soldado sozinho no meio da neve: Rússia divulga imagens dos mais recentes ataques
Ontem às 11:52
00:52
Imagens mostram o navio russo Moskva a arder
18 abr 2022, 10:43
03:29
Cheias em Águeda: "Não é inédito, é normal e consideramos que seja benéfico"
Ontem às 12:56
15:36
opinião
Agostinho Costa
"Putin perguntou a Trump: 'Como é que os ucranianos sabiam onde estava?'". Agostinho Costa alerta: "Isto é mais que uma residência"
30 dez 2025, 15:16
02:49
Polígrafo: André Ventura aparece ao lado da advogada de arguidos do grupo neonazi 1143?
Ontem às 21:01
03:18
"Provavelmente amanhã os EUA vão concluir os preparativos para uma possível ação contra o Irão"
25 jan, 08:32
04:00
opinião
Mafalda Anjos
"Declaração de Cotrim de Figueiredo sobre Ventura é muito grave"
12 jan, 22:16
06:01
Agostinho Costa: "Falta muito pouco, nos próximos seis meses está resolvido. O Donbass está perdido"
25 jan, 22:13
05:33
A tiroide "é como o acelerador de um carro" e quando tem problemas o diagnóstico pode ser difícil. Esteja atento a estes sinais
24 jan, 09:41
07:00
opinião
José Pacheco Pereira
A "caça ao tacho" como arma política: Pacheco Pereira desmonta a retórica do Chega
25 jan, 23:32
03:49
opinião
Manuel Serrano
"Kaja Kallas foi demasiado belicosa para o que a situação na Ucrânia exigia"
Ontem às 23:51
01:08
E você, fazia isto? Os segundos finais da brutal subida de Alex Honnold ao Taipei 101
Ontem às 12:08