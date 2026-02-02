CNN Mais Transferências - Mourinho visa arbitragem

Há 1h e 46min

Com Paulo Pereira.

Videos

10:03

Praticamente todo o país sob avisos de alerta devido a previsões de cheias: estas são as localidades mais críticas

Há 34 min
04:21

"Assim que houver condições vão regressar aos seus domicílios": oito dos quase 50 realojados em Pombal pernoitam numa escola devido ao risco de cheia

Há 35 min
02:40

"Ao nível da rede elétrica, temos de pensar na nossa estrutura de uma forma diferente": ministra do Ambiente

Há 37 min
04:08
opinião
Margarida Davim

Governo "tem demonstrado falta de preparação" perante situações extremas, algo "incompreensível após as sucessivas crises que já enfrentou"

Há 37 min
01:16
opinião
Miguel Santos Carrapatoso

"Governo deu mais um sinal de que tem dificuldades em reagir quando é confrontado com uma crise"

Há 46 min
14:18

Marcelo foi explicar ao Papa "o fundamental para ele perceber o que se está a passar em Portugal"

Há 1h e 26min
Mais Videos

Mais Vistos

08:24

Coimbra começa a preparar possível evacuação: barragem da Aguieira está "completamente cheia"

31 jan, 11:25
04:50

Mora no Norte e Centro? Atenção das 00:00 às 3:00. Mora no Sul? Então é das 03:00 às 06:00

Ontem às 21:48
05:17

Foi neste estado que ficaram cinco prédios depois da queda de uma grua com cerca de 45 metros na Figueira da Foz

Hoje às 08:57
07:16

"Trump está aflito porque, desta vez, foi morta uma pessoa que tinha uma arma de fogo legal"

27 jan, 17:28
02:53

Porto em alerta com previsão de chuva intensa e risco de cheias no Douro

Ontem às 18:50
01:38

Seguro em tendência de descida e aumento do voto branco e nulo: Tracking poll, dia 6

Ontem às 21:27
47:42

A entrevista a André Ventura na íntegra

30 jan, 22:50
01:56

Rio Tejo galga margens em Constância e submerge cerca de cinco metros da zona ribeirinha

Hoje às 03:26
25:28
opinião
Paulo Portas

Portas: “Haja ventos e tempestades não deixem de ir votar. A abstenção grande só favorece os extremos”

Ontem às 22:35
03:05

"As pessoas terão de ter cuidado": estas são as orientações que deve seguir nas próximas horas

Ontem às 13:03
09:36

"Não tenho dinheiro para estar a recuperar isto, senhor!". Relatos de desespero e resiliência após a tempestade

31 jan, 22:19
02:00

"O grande temporal chegou" a Alcácer do Sal, com rajadas perto dos 100 km/h

Hoje às 03:34