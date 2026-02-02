TV
CNN Mais Transferências - Mourinho visa arbitragem
Há 1h e 46min
Com Paulo Pereira.
10:03
Praticamente todo o país sob avisos de alerta devido a previsões de cheias: estas são as localidades mais críticas
Há 34 min
04:21
"Assim que houver condições vão regressar aos seus domicílios": oito dos quase 50 realojados em Pombal pernoitam numa escola devido ao risco de cheia
Há 35 min
02:40
"Ao nível da rede elétrica, temos de pensar na nossa estrutura de uma forma diferente": ministra do Ambiente
Há 37 min
04:08
opinião
Margarida Davim
Governo "tem demonstrado falta de preparação" perante situações extremas, algo "incompreensível após as sucessivas crises que já enfrentou"
Há 37 min
01:16
opinião
Miguel Santos Carrapatoso
"Governo deu mais um sinal de que tem dificuldades em reagir quando é confrontado com uma crise"
Há 46 min
14:18
Marcelo foi explicar ao Papa "o fundamental para ele perceber o que se está a passar em Portugal"
Há 1h e 26min
08:24
Coimbra começa a preparar possível evacuação: barragem da Aguieira está "completamente cheia"
31 jan, 11:25
04:50
Mora no Norte e Centro? Atenção das 00:00 às 3:00. Mora no Sul? Então é das 03:00 às 06:00
Ontem às 21:48
05:17
Foi neste estado que ficaram cinco prédios depois da queda de uma grua com cerca de 45 metros na Figueira da Foz
Hoje às 08:57
07:16
"Trump está aflito porque, desta vez, foi morta uma pessoa que tinha uma arma de fogo legal"
27 jan, 17:28
02:53
Porto em alerta com previsão de chuva intensa e risco de cheias no Douro
Ontem às 18:50
01:38
Seguro em tendência de descida e aumento do voto branco e nulo: Tracking poll, dia 6
Ontem às 21:27
47:42
A entrevista a André Ventura na íntegra
30 jan, 22:50
01:56
Rio Tejo galga margens em Constância e submerge cerca de cinco metros da zona ribeirinha
Hoje às 03:26
25:28
opinião
Paulo Portas
Portas: “Haja ventos e tempestades não deixem de ir votar. A abstenção grande só favorece os extremos”
Ontem às 22:35
03:05
"As pessoas terão de ter cuidado": estas são as orientações que deve seguir nas próximas horas
Ontem às 13:03
09:36
"Não tenho dinheiro para estar a recuperar isto, senhor!". Relatos de desespero e resiliência após a tempestade
31 jan, 22:19
02:00
"O grande temporal chegou" a Alcácer do Sal, com rajadas perto dos 100 km/h
Hoje às 03:34